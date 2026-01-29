Volg Hart van Nederland
PostNL laat straks pakketbezorgers ook rouwkaarten bezorgen

Vandaag, 08:15 - Update: 1 uur geleden

Het bezorgen van rouwkaarten moet binnenkort volledig door pakketbezorgers worden gedaan. Dat heeft te maken met veranderingen in de regels rond de postbezorging, waardoor PostNL vanaf komende zomer minder vaak post hoeft rond te brengen.

Het postbedrijf mag er vanaf juli twee dagen over doen om het overgrote deel van alle post te bezorgen. Vanaf juli 2027 wordt dat verder verruimd naar drie dagen. Dat geldt niet voor rouwpost, die wel zo snel mogelijk moet worden bezorgd. Om dit op te vangen, wil PostNL rouwkaarten laten bezorgen door pakketbezorgers in plaats van door postbezorgers. Het gaat vooralsnog om een voorgestelde aanpassing in de bezorging en is nog niet definitief.

Pakketbezorgers bezorgen nu al rouwkaarten op maandag, omdat brievenpost alleen van dinsdag tot en met zaterdag wordt bezorgd. "We houden de politieke besluitvorming nauwlettend in de gaten. In de tussentijd is het noodzakelijk dat wij onze voorbereidingen treffen, zodat we op tijd klaarstaan voor de nieuwe situatie", aldus PostNL.

Door ANP

