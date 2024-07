Meerdere afwezigen bij uitvaart vader Nicole, want rouwkaart werd niet bezorgd

"Allereerst vinden wij het heel vervelend dat deze uitvaartondernemer de ervaring heeft dat rouwpost niet op tijd is bezorgd. Daarnaast is het natuurlijk heel vervelend dat het gevolg daarvan was dat de familie/vrienden van de mevrouw uit Huizen niet bij de uitvaart kon zijn. We bieden daarvoor onze welgemeende excuses aan.

In het specifieke geval van Huizen hebben we helaas te maken gehad met een tekort aan postbezorgers in de maand juni 2024. Deze tekorten proberen we altijd intern op te lossen, bijvoorbeeld door bezorgers af en toe van wijk te laten wisselen of door een externe partij te vragen de bezorging (tijdelijk) op zich te nemen. Dit lukt echter niet altijd. Het kwaliteitscijfer van de bezorging van rouwpost, landelijk, is hoog. In 2023 dus 95 procent (zoals te lezen in ons jaarverslag 2023). Van onze collega's bij postbezorging heb ik inmiddels vernomen dat de bezorging momenteel weer op peil is, dus de rouwpost wordt inmiddels weer binnen 24-uur bezorgd."