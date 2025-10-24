Postzegel volgend jaar wéér duurder: dit ga je betalen

PostNL verhoogt vanaf 1 januari opnieuw de prijs van een postzegel. Een zegel voor binnenlandse post gaat dan 1,40 euro kosten, een stijging van negen cent ten opzichte van de huidige prijs van 1,31 euro. In juli werd de prijs ook al met tien cent verhoogd.

Volgens PostNL is de nieuwe verhoging onvermijdelijk door de afname van het aantal brieven en de stijgende kosten. Het postbedrijf benadrukt dat het nieuwe tarief binnen de ruimte valt die het jaarlijks van de overheid krijgt om prijzen aan te passen.

Eerder dit jaar maakte PostNL bekend de brievenbussen eerder op de dag al te legen, in plaats van alle post op te halen na 17.00 uur. Alles om kosten te drukken, verklaarde de bezorgdienst:

0:57 PostNL gaat brievenbussen al overdag legen om kosten te besparen

Meer kosten, minder winst

"Wij geven meer uit aan het bezorgen van brieven dan dat het ons oplevert", zegt Maurice Unck, directeur van de postdivisie van PostNL. "Onze postbezorgers lopen hun rondes met dezelfde inzet als altijd, maar met steeds minder post in de tas. Twintig jaar geleden bezorgden we nog drie brieven per dag per adres, nu zijn dat er gemiddeld drie per week."

Unck begrijpt dat de prijsverhoging "niet fijn" is, maar noemt de maatregel "helaas nodig".