Postzegel volgend jaar wéér duurder: dit ga je betalen

Vandaag, 14:26

PostNL verhoogt vanaf 1 januari opnieuw de prijs van een postzegel. Een zegel voor binnenlandse post gaat dan 1,40 euro kosten, een stijging van negen cent ten opzichte van de huidige prijs van 1,31 euro. In juli werd de prijs ook al met tien cent verhoogd.

Volgens PostNL is de nieuwe verhoging onvermijdelijk door de afname van het aantal brieven en de stijgende kosten. Het postbedrijf benadrukt dat het nieuwe tarief binnen de ruimte valt die het jaarlijks van de overheid krijgt om prijzen aan te passen.

Meer kosten, minder winst

"Wij geven meer uit aan het bezorgen van brieven dan dat het ons oplevert", zegt Maurice Unck, directeur van de postdivisie van PostNL. "Onze postbezorgers lopen hun rondes met dezelfde inzet als altijd, maar met steeds minder post in de tas. Twintig jaar geleden bezorgden we nog drie brieven per dag per adres, nu zijn dat er gemiddeld drie per week."

Unck begrijpt dat de prijsverhoging "niet fijn" is, maar noemt de maatregel "helaas nodig".

Door ANP

