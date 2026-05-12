Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
PostNL krijgt miljoenenboete: post kwam veel te laat aan

PostNL krijgt miljoenenboete: post kwam veel te laat aan

Beleid

Vandaag, 08:56

Link gekopieerd

PostNL heeft een flinke tik op de vingers gekregen van toezichthouder ACM. Het postbedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen omdat in 2023 veel post te laat op de mat viel. Volgens de Autoriteit Consument & Markt werd maar 89,48 procent van de brievenbuspost op tijd bezorgd, terwijl dat volgens de wet minimaal 95 procent moet zijn.

De ACM ziet erop toe dat de Universele Postdienst goed wordt uitgevoerd. Daar horen duidelijke afspraken bij over hoe snel post bezorgd moet worden. Volgens de toezichthouder heeft PostNL die norm vorig jaar dus ruim niet gehaald.

'Krappe arbeidsmarkt'

PostNL verwees tijdens gesprekken met de ACM naar overmacht. Het bedrijf stelde dat de krappe arbeidsmarkt het lastig maakte om genoeg medewerkers te vinden voor de postbezorging.

Maar daar gaat de toezichthouder niet in mee. Volgens de ACM had PostNL meer kunnen doen om personeel aan te trekken én vast te houden. Zo had het bedrijf volgens de waakhond zelf een aantrekkelijker aanbod kunnen doen aan werknemers.

De ACM erkent dat PostNL stappen heeft gezet om nieuwe mensen te werven. Toch noemt de toezichthouder die maatregelen "ontoereikend". In een persverklaring schrijft de ACM dat de keuzes van PostNL uiteindelijk "voor haar rekening" komen.

Door ANP

Lees ook

PostNL verplaatst postbus van John: voortaan twee uur rijden voor post
PostNL verplaatst postbus van John: voortaan twee uur rijden voor post
Rouwpost binnen 24 uur? Dat kost straks enkele euro's per kaart
Rouwpost binnen 24 uur? Dat kost straks enkele euro's per kaart

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.