PostNL krijgt miljoenenboete: post kwam veel te laat aan

PostNL heeft een flinke tik op de vingers gekregen van toezichthouder ACM. Het postbedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen omdat in 2023 veel post te laat op de mat viel. Volgens de Autoriteit Consument & Markt werd maar 89,48 procent van de brievenbuspost op tijd bezorgd, terwijl dat volgens de wet minimaal 95 procent moet zijn.

De ACM ziet erop toe dat de Universele Postdienst goed wordt uitgevoerd. Daar horen duidelijke afspraken bij over hoe snel post bezorgd moet worden. Volgens de toezichthouder heeft PostNL die norm vorig jaar dus ruim niet gehaald.

'Krappe arbeidsmarkt'

PostNL verwees tijdens gesprekken met de ACM naar overmacht. Het bedrijf stelde dat de krappe arbeidsmarkt het lastig maakte om genoeg medewerkers te vinden voor de postbezorging.

Maar daar gaat de toezichthouder niet in mee. Volgens de ACM had PostNL meer kunnen doen om personeel aan te trekken én vast te houden. Zo had het bedrijf volgens de waakhond zelf een aantrekkelijker aanbod kunnen doen aan werknemers.

De ACM erkent dat PostNL stappen heeft gezet om nieuwe mensen te werven. Toch noemt de toezichthouder die maatregelen "ontoereikend". In een persverklaring schrijft de ACM dat de keuzes van PostNL uiteindelijk "voor haar rekening" komen.