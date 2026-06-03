Verkoop goedkopere treinpas stopt als kosten te hoog worden

Als de goedkopere treinabonnementen voor de zomer te veel geld dreigen te kosten, wordt de verkoop stopgezet. Het beschikbare budget van 118 miljoen euro mag niet worden overschreden, schrijft staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de kortingspas kunnen reizigers voor 49 euro per maand onbeperkt reizen tijdens de daluren. Het kabinet werkte het voorstel uit op verzoek van onder meer GroenLinks-PvdA vanwege de gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog tussen Iran en Israël.

"Het is nog niet te zeggen hoeveel mensen gebruik zullen maken van dit product", aldus Bertram. "Het gaat immers om een unieke maatregel, iets wat in Nederland nog niet eerder is aangeboden." Hoewel het mogelijk is dat meer mensen deze zomer de trein nemen, blijven spoorvervoerders bij de dienstregeling die al gepland stond.

De dienstregeling raakt soms verstoord door vertragingen en storingen. Maar wat gebeurt er eigenlijk bij een treinstoring? Hart van Nederland legt het uit in de bovenstaande video.

Beschikbaarheid

De kortingspas is vanaf 15 juni beschikbaar, enkele dagen eerder dan het kabinet eerder had aangekondigd. Ook de naam is inmiddels bekend: Nederland Dal Vrij Trein.

Het abonnement loopt tot en met 31 augustus. Verlenging is volgens Bertram niet mogelijk. "September is voor vervoerders de drukste maand van het jaar en het kabinet wil voorkomen dat de treinen in die periode te vol worden."

Daarnaast wordt het Nederland Dal Vrij Trein-abonnement op de OV-chipkaart geplaatst, terwijl vervoerders die kaart juist aan het uitfaseren zijn. Die planning mag niet in gevaar komen, schrijft Bertram.