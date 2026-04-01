GL-PvdA wil tijdelijk klimaatticket: treinreizen in daluren voor 9 euro per maand

GroenLinks-PvdA wil dat mensen voor 9 euro per maand in de daluren door heel Nederland kunnen reizen. Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop opperde het idee voor zo'n tijdelijk 'klimaatticket' tijdens een debat over openbaar vervoer, met het oog op de stijgende brandstofprijzen. Het voorstel zou van mei tot en met september moeten gelden.

De Hoop wil het plan betalen door een verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen waar de koper niet zelf in gaat wonen niet te laten doorgaan. Maar hij staat ook open voor andere ideeën, zei hij er meteen al bij. In het verkiezingsprogramma van vorig jaar pleitte de partij, die zich tegenwoordig heeft omgedoopt tot PRO, ook al voor een 'klimaatticket' van 59 euro per maand.

Ook dit jaar werd reizen met de trein weer een stuk duurder. Vanaf 1 januari stegen de prijzen van treinkaartjes en abonnementen met gemiddeld 6,5 procent:

Enkele fracties reageerden voorzichtig positief. Hidde Heutink (Groep Markuszower) wil het ov ook goedkoper maken, maar is minder blij met het verband dat De Hoop legt met het klimaat. Dat verband biedt volgens hem ook kansen: kan het geld niet uit het klimaatfonds komen?

Dion Huidekoper van coalitiepartij D66 zei blij te zijn met het voorstel van De Hoop. "Ik trek heel graag samen met u op." Wel vroeg hij zich af of het ov niet ook na 1 september goedkoper kan blijven. De Hoop wil dat ook, antwoordde hij, maar dat zou meer geld kosten.

De VVD staat ook open voor het voorstel, zei Kamerlid Björn Schutz. Wel heeft hij twijfels over waar het geld vandaan moet komen. Alternatieven noemde hij niet.

De NS is "dubbel positief" over het voorstel. "Goed dat naar het openbaar vervoer wordt gekeken als oplossing voor een probleem. In het dal hebben we nog veel ruimte voor nieuwe reizigers. Een stoel in onze treinen is slechts 30 procent van de dag bezet, hoewel de spits altijd erg druk is."