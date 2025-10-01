Terug

Zwartrijden in het openbaar vervoer wordt per direct flink duurder

Vandaag, 08:57

Wie zonder geldig vervoersbewijs met de trein, bus, metro of tram rijdt, kan vanaf woensdag een hogere boete krijgen. Per 1 oktober is de boete voor zwartrijden namelijk verhoogd van 50 naar 70 euro. De verhoging van de boete is een besluit van het kabinet.

Het aantal boetes neemt de afgelopen jaren toe, aldus de NS. In 2022 moesten nog 180.949 reizigers betalen omdat ze geen kaartje hadden, in 2024 ging het om 353.063 mensen. Dit jaar komt dat aantal naar verwachting van de NS uit op ongeveer 400.000.

De laatste keer dat de boete omhoogging voor reizen zonder vervoersbewijs was in april 2016.

ANP

