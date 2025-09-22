NS zet informatieborden op zwart: 'Bespaart een hoop energie'

De NS toont vanaf oktober de informatie op digitale vertrekborden in een donkere modus. De huidige borden zijn wit met donkerblauwe letters en veranderen straks naar donkerblauw met witte letters, meldt de NS. Zowel de borden op de perrons als in de vertrekhal worden aangepast.

"De nieuwe borden zijn beter zichtbaar voor mensen met een visuele beperking," zegt een NS-woordvoerder. "Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat de nieuwe borden beter leesbaar zijn voor kleurenblinde mensen." Daarnaast zorgt de nieuwe lay-out voor 5 procent stroombesparing per bord, aldus de woordvoerder. De huidige, lichte modus verbruikt meer stroom dan de nieuwe, donkere variant. "De NS heeft 3600 borden, dus in totaal wordt er redelijk wat energie bespaard."

De NS is nog bezig met het uittesten van welke donkere lay-out het beste leesbaar is, laat de woordvoerder weten. Mogelijk komen er nog "kleine aanpassingen" in het lettertype en de grootte van de tekens.

