Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
NS zet informatieborden op zwart: 'Bespaart een hoop energie'

NS zet informatieborden op zwart: 'Bespaart een hoop energie'

Verkeer

Vandaag, 18:15

Link gekopieerd

De NS toont vanaf oktober de informatie op digitale vertrekborden in een donkere modus. De huidige borden zijn wit met donkerblauwe letters en veranderen straks naar donkerblauw met witte letters, meldt de NS. Zowel de borden op de perrons als in de vertrekhal worden aangepast.

"De nieuwe borden zijn beter zichtbaar voor mensen met een visuele beperking," zegt een NS-woordvoerder. "Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat de nieuwe borden beter leesbaar zijn voor kleurenblinde mensen." Daarnaast zorgt de nieuwe lay-out voor 5 procent stroombesparing per bord, aldus de woordvoerder. De huidige, lichte modus verbruikt meer stroom dan de nieuwe, donkere variant. "De NS heeft 3600 borden, dus in totaal wordt er redelijk wat energie bespaard."

De NS is nog bezig met het uittesten van welke donkere lay-out het beste leesbaar is, laat de woordvoerder weten. Mogelijk komen er nog "kleine aanpassingen" in het lettertype en de grootte van de tekens.

ANP

Lees ook

NS heeft meer tijd nodig voor behandelen claims na stakingen
NS heeft meer tijd nodig voor behandelen claims na stakingen
NS laat honderden mensen betalen voor 'gestolen' ov-fietsen
NS laat honderden mensen betalen voor 'gestolen' ov-fietsen
Veel meer zware treinverstoringen: dit gaat er mis op het spoor
Veel meer zware treinverstoringen: dit gaat er mis op het spoor
NS stopt met het gebruik van X: 'Toon op platform is verhard'
NS stopt met het gebruik van X: 'Toon op platform is verhard'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.