NS laat honderden mensen betalen voor 'gestolen' ov-fietsen

Iedere maand krijgen honderden reizigers van de NS een boete van 350 euro omdat ze hun ov-fiets niet zouden hebben ingeleverd, terwijl ze dat wel hebben gedaan. Dat meldt RTL Nieuws. Sinds de invoering van nieuwe fietsen met een elektronisch slot is het aantal boetes explosief gestegen. Het afgelopen half jaar kregen ruim 4300 mensen zo'n boete. Meer dan de helft van die boetes bleek later onterecht.

Het probleem wordt veroorzaakt door de sloten van de nieuwe ov-fietsen, die je niet langer handmatig opent, maar met je ov-chipkaart. Bij het inleveren moet je de kaart juist níét gebruiken, en de fiets handmatig op slot zetten. Doe je dat niet, dan blijf je geregistreerd als huurder en blijft de fiets op jouw naam staan. Na een week beschouwt de NS de fiets als vermist of gestolen, terwijl de fiets in werkelijkheid al die tijd gewoon in de stalling staat.

De gevolgen voor gedupeerden zijn groot. Reizigers moeten de boete van 350 euro betalen, zelfs als de NS al heeft geconcludeerd dat de fout bij hen ligt. Betaal je niet, dan volgen er administratie- en incassokosten en wordt je ov-chipkaart geblokkeerd. Pas achteraf verrekent de NS het bedrag met het afschrift voor je abonnement, of krijg je het geld teruggestort.

De NS scheldt boetes alleen kwijt als reizigers aangifte hebben gedaan van diefstal. Dat is opvallend: in de meeste gevallen is er immers helemaal geen vermoeden dat de fiets daadwerkelijk zou zijn gestolen.