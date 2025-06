Gedupeerd door de treinstaking? Zo krijg je geld terug van de NS

Reizigers die dinsdag niet met een NS-trein kunnen reizen vanwege de landelijke staking, kunnen in sommige gevallen een vergoeding krijgen van NS. Dat laat de vervoerder weten op haar website. De zogeheten stakingsregeling is van toepassing op mensen die die dag rechtstreeks worden getroffen. Een voorbeeld: wie dinsdag van Delft naar Rotterdam CS had willen reizen met NS, kan onder voorwaarden een claim indienen.

De staking treft het hele land. Getroffen reizigers die recht hebben op een vergoeding kunnen kiezen uit twee regelingen: de Geld Terug bij Vertraging-regeling (GTBV) of een tegemoetkoming in kosten voor vervangend vervoer, met een maximum van 25 euro per persoon per dag. Deze regelingen sluiten elkaar wel uit. Wie kiest voor GTBV, kan geen aanspraak maken op de vergoeding voor vervangend vervoer, en andersom.

E-ticket, abonnement of vervangend vervoer

Welke regeling voor jou geldt, hangt af van je type vervoerbewijs en je situatie. Heb je bijvoorbeeld een e-ticket of OV-chipkaart en heb je meer dan 60 minuten vertraging, dan kun je je hele ticketbedrag terugvragen via het webformulier van NS.

Heb je een abonnement, dan kun je, afhankelijk van je type abonnement en de vertraging, mogelijk een deel van je abonnementsgeld terugkrijgen. Kies je ervoor om met een ander vervoermiddel te reizen, zoals de auto of een taxi, dan kun je onder voorwaarden tot 25 euro vergoed krijgen.

Een claim indienen kan vanaf 10 juni via de website van NS.

Let op: lees op de website van de NS goed de voorwaarden om te weten wanneer je in aanmerking komt voor een vergoeding.

CAO-conflict

Spoorvakbonden lieten eerder weten in regio West te gaan staken, waardoor in het overgrote deel van de provincies Zuid-Holland, Zeeland en een deel van West-Brabant geen treinen rijden. Zondag kondigde spoorvakbond VVMC aan ook in de Randstad te gaan staken, specifiek in de regio Noord-West. Dit deed de bond omdat de NS volgens VVMC geen stap dichterbij komt in het cao-conflict.

Uiteindelijk heeft de NS besloten helemaal geen NS-treinen te laten rijden in het hele land, omdat ze door de eerder aangekondigde regionale stakingen in het hele land "geen betrouwbare dienstregeling meer kunnen bieden".