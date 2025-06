Onderwijsstakers regelen bussen naar Amsterdam vanwege treinstaking

Docenten en medewerkers van hogescholen en universiteiten leggen dinsdag het werk neer vanwege aangekondigde bezuinigingen. Ze protesteren op de Dam in Amsterdam. Maar om er te komen zetten de bonden extra bussen in, omdat er in delen van het land geen NS-treinen rijden door een staking bij de spoorwegen.

Vrijdag lag het treinverkeer in grote delen van Nederland ook plat door de grootschalige NS-staking. Bekijk meer in de video hierboven.

In Zuid-Holland, Zeeland en delen van Noord-Brabant rijdt de NS niet vanwege een regionale actie. De onderwijsbonden willen wel dat hun eigen achterban in Amsterdam kan komen. Daarom worden er vanuit die regio's bussen ingezet.

De onderwijsactie werd eind april al aangekondigd, de treinstaking vrijdag. Vakbond FNV is bij beide protesten betrokken. De vakbond probeert volgens een woordvoerder verschillende protesten en stakingen "zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Maar er is een boel actie op het moment. Dus dat is in dit geval niet gelukt."

Volgens de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Abdelkader Karbache, mogen ook studenten mee met de extra bussen naar de Dam. "Studenten die willen protesteren in Amsterdam kunnen meerijden."

Protest tegen bezuinigingen

Universiteits- en hbo-personeel legt het werk neer om te demonstreren tegen bezuinigingen op het hoger onderwijs. De manifestatie zou eerst op het Malieveld in Den Haag plaatsvinden, maar werd verplaatst naar de Dam in Amsterdam vanwege de treinstaking.

De woordvoerder van FNV denkt dat er ondanks de extra bussen mogelijk toch minder mensen naar Amsterdam zullen komen. "We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk mensen." Maar als er minder reisopties zijn, zullen sommige mensen mogelijk alsnog afhaken, legt hij uit.

Hart van Nederland/ANP