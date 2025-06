Dit moet je weten over de grote landelijke treinstaking van vrijdag

In het hele land rijden vrijdag geen NS-treinen, omdat het personeel van de regio Midden dan staakt. Aanleiding is een looneis van vakbond FNV, die volgens NS te hoog ligt. Dit is alles wat je moet weten over de treinstaking.

Praktische informatie over staking

De treinen staan stil vanaf vrijdag 04.00 uur tot zaterdag 04.00 uur. Het personeel van de regio Midden staakt. De regio Midden beslaat het gebied rond Utrecht, een belangrijke spil in het spoornet. Daardoor kunnen alle NS-treinen niet rijden. Bovendien vindt de planning van het treinschema plaats in Utrecht en staken de medewerkers die daarvoor verantwoordelijk zijn ook.

Het is onduidelijk of er vervangend vervoer wordt geregeld.

En internationale treinen?

Regionale treinen rijden wel en de woordvoerder verwacht dat internationale treinen ook rijden.

Drukte op de weg

De ANWB denkt dat de treinstaking niet zal leiden tot veel extra drukte op de weg. Vrijdag is altijd relatief filevrij, zegt een woordvoerder. Wel kan het in de middag op een aantal wegen tot file komen, maar dat heeft eerder te maken met het begin van het pinksterweekend dan met de treinstaking.

Eerder op woensdag waarschuwde Rijkswaterstaat nog voor extra drukte tijdens de avondspits vanwege het pinksterweekend. "Dit is voor veel mensen reden om erop uit te trekken", aldus de verkeersinformatiedienst. Volgens Rijkswaterstaat wordt voor vrijdagavond ook regen voorspeld en kan dit eveneens van invloed zijn op de drukte tijdens de avondspits. "Ga goed voorbereid op pad", luidt het advies. Zo wordt aangeraden voor vertrek te checken waar de files staan.

Wordt er nog vaker gestaakt?

Ja. Na de staking in de regio Midden staat dinsdag een staking gepland in de regio West, op 12 juni in Noord-West en op 16 juni in de regio's Noord en Zuid. Als FNV en NS het dan nog niet eens zijn geworden volgt op 17 juni waarschijnlijk een landelijke staking.

Voor 10 en 12 juni wordt een aangepaste dienstregeling gemaakt, om buiten de regio's waar gestaakt wordt de hinder te beperken.

Heb je recht op een vergoeding?

De stakingsregeling van de NS is van kracht als er sprake is van een georganiseerde staking door NS-personeel waardoor het vervoer per trein van NS in zijn geheel niet mogelijk is. De NS maakt op de stakingsdag bekend of de stakingsregeling van kracht is.

Dit vindt reizigersvereniging Rover ervan

De staking is "een buitenproportioneel zware eerste actie om een punt te maken", vindt directeur Freek Bos van reizigersvereniging Rover. De belangenclub voor treinreizigers wijst erop dat door de actie in het midden van het land "meteen al het treinverkeer plat komt te liggen, aangezien het hart van de treinendienst wordt geraakt".

Om als eerste actie meteen het hele land plat te leggen is buitenproportioneel. Rover

Rover ziet liever dat er "reizigersvriendelijke acties komen waarmee de vakbonden ook aandacht voor hun zaak kunnen vragen. Een ander alternatief kan zijn het werk kort te onderbreken of met vertraging te rijden", aldus de vereniging in een verklaring. De belangenclub begrijpt dat vakbonden onderhandelen voor een goede cao, maar "om als eerste actie meteen het hele land plat te leggen is buitenproportioneel".

Rover wijst erop dat reizigers enkele maanden geleden ook al met stakingen werden geconfronteerd. In november staakte de verkeersleiding.

