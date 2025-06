NS-stations uitgestorven door landelijke staking: 'Het is hier vrijwel leeg'

Op de treinstations is het vrijdagochtend kort na 06.00 uur nog erg rustig. Dat komt deels door het vroege tijdstip, maar ook omdat reizigers hebben meegekregen dat de treinen van NS niet rijden. Dat zegt een woordvoerder van de NS, die op Utrecht Centraal aanwezig is. "Het is hier vrijwel leeg."

De enige treinen die wél rijden, zijn die tussen Schiphol en Amsterdam Centraal en een aantal internationale treinen.

Vanaf 04.00 uur vrijdagochtend tot zaterdag 04.00 uur leggen NS-medewerkers uit regio Midden het werk neer. Omdat de regio rond Utrecht een knooppunt in het spoorverkeer is, heeft de actie gevolgen voor treinverkeer in het hele land. Er rijdt geen vervangend vervoer.

De inzet van de staking is een nieuwe looneis van vakbond FNV. De bond wil dat NS-medewerkers er op 1 maart 2025 en 1 maart 2026 telkens 4 procent bij krijgen, plus een vast bedrag van 120 euro. De NS wil niet verder gaan dan 2,55 procent. In 2022 kregen NS’ers er nog ruim 9 procent bij. In de vorige cao, die op 1 maart afliep, kwamen de bonden en NS uit op een gemiddelde loonsverhoging van 6,6 procent.

De ANWB ziet vrijdagochtend geen extra verkeer op de weg in verband met de spoorstaking. Dat was al de verwachting, omdat het op vrijdag sowieso altijd rustig is op de weg. "Er staat maar één file en die komt door een vrachtwagen met pech", aldus een woordvoerster.

ANP