Dinsdag opnieuw in hele land geen NS-treinen door staking

Door een staking van NS-personeel rijden er dinsdag opnieuw landelijk geen NS-treinen. Dat meldt NS zondag, nadat spoorvakbond VVMC had aangekondigd de regionale staking in het westen uit te breiden naar de regio noordwest. NS zegt hierdoor "geen betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden".

NS zegt dat bijna alle treinen door dit gebied rijden. "Landelijke impact is daardoor onvermijdelijk. NS betreurt de gevolgen voor de reizigers." De woordvoerster zegt dat het nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor de treinen naar Schiphol. Vrijdag reden er door de staking ook landelijk geen treinen. Toen gingen er vier keer per uur Sprinters tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp/Schiphol.

Spoorvakbond VVMC zei zondag in de hele Randstad te staken, omdat NS "geen enkele poging doet om aan onze eisen voor een eerlijk loon en betere werkomstandigheden te voldoen". VVMC vroeg reizigers om begrip en hoopt dat "NS met een eerlijk voorstel komt".

Loonsverhoging

De vakbonden willen dat de lonen van NS-medewerkers omhooggaan met 4 procent, plus 120 euro. NS wil niet verder gaan dan 2,55 procent. In 2022 kregen NS-medewerkers er nog ruim 9 procent bij en in de vorige cao, die 1 maart afliep, kwamen de bonden en NS tot een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent.

ANP