Meer saldo teruggevraagd van verlopen ov-chipkaarten, maar nog 13 miljoen niet geclaimd

Steeds meer reizigers vragen hun saldo terug van verlopen ov-chipkaarten. Uit het jaarverslag van Translink, de uitgever van de ov-chipkaart, blijkt dat in 2023 het bedrag op verlopen kaarten fors is gedaald. Eind vorig jaar stond er nog ruim 13 miljoen euro op kaarten die langer dan vijf jaar verlopen waren, tegenover ruim 18 miljoen euro een jaar eerder.

De daling lijkt mede het gevolg van de campagne 'Heel Holland Checkt', waarmee Translink reizigers attendeerde op de eenvoudige manier om hun saldo terug te vragen. Alleen al via een onlineadvertentie in het kader van die campagne vroegen meer dan 15.000 kaarthouders hun saldo terug. Vervoersbedrijven ondersteunden de actie met advertenties in bussen, trams, metro’s en op hun websites.

Vorige jaar schrapte NS ruim 500 banen. Waarom? Dat zie je in de video bovenaan dit artikel.

Campagne belangrijk

Translink benadrukt zich in te spannen om saldo terug te storten zodra een kaart is verlopen. Bij anonieme kaarten is dat lastiger, omdat de gebruiker niet bekend is. Juist daarom was de campagne belangrijk. "We mogen spreken van een succesvolle, kosteneffectieve campagne, die goed is voor de zichtbaarheid van de terugvraagmogelijkheden én voor de portemonnee van de reiziger", aldus het bedrijf in het jaarverslag.

Een ov-chipkaart is vijf jaar geldig. Na die periode hebben eigenaren nog vijf jaar om hun resterende saldo op te vragen. Gebeurt dat niet, dan mag Translink het overgebleven geld inzetten voor reizigersdoeleinden. In 2023 investeerde het bedrijf op die manier 11,4 miljoen euro.

Verbeteren klantenservice

Het grootste deel daarvan ging naar OVpay, waarmee reizigers kunnen in- en uitchecken met een bankpas. Ook werd geïnvesteerd in het vereenvoudigen van het proces om saldo terug te vragen en in het verbeteren van de klantenservice.

ANP