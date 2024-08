Reiziger slaat NS-medewerker in gezicht, omstanders grijpen in

Een NS-medewerker is zaterdagmiddag op het station in Den Helder mishandeld door een treinreiziger. De medewerker kreeg een klap in zijn gezicht nadat de reiziger weigerde zijn vervoersbewijs te tonen.

Het incident vond plaats rond 16.15 uur toen de conducteur in de trein de reiziger vroeg om zijn vervoersbewijs te tonen. Toen de man dit weigerde, werd hij gesommeerd om de trein in Den Helder te verlaten. De reiziger weigerde echter uit te stappen, waarop de conducteur hulp inriep van een collega.

Klap en aanhouding

Bij het verwijderen van de man kreeg de collega van de conducteur een klap in zijn gezicht. De verdachte vluchtte vervolgens weg, maar werd door omstanders gegrepen en vastgehouden totdat de politie arriveerde. "Daarna vluchtte de man weg. Hij is door mensen gegrepen en die hebben hem vastgehouden totdat wij kwamen," aldus de politiewoordvoerder.

