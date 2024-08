Storing bij NS Reisplanner, vertrektijden kloppen niet

Kijk even twee keer voordat je met het openbaar vervoer gaat. De online reisplanner van de NS kampte vrijdagmiddag met een storing, meldt de vervoerder. Vertrektijden die te zien waren in de app van reizigers met een Android-telefoon en op de website van de NS klopten niet.

In plaats van de correcte tijden, waren rond twee uur vrijdagmiddag de vertrektijden van twee uur eerder te zien, aldus de woordvoerder. "De storing is verholpen, alle reisinformatie is weer actueel", schrijft NS een kwartier later op X. De actuele situatie rond vertrektijden en spoorwijzigingen was daardoor niet te zien.

Als een trein die bijvoorbeeld om 13.49 vertrekt vijf minuten vertraging heeft, is die vertraging te zien bij de trein die om 11.49 vertrok. De actuele situatie rond vertrektijden en spoorwijzigingen is daardoor niet te zien.

De problemen speelden niet voor mensen die op een iPhone de NS-app gebruiken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP