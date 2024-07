Conducteur Sander deelt verhaal van mishandeling door zwartrijder

NS-conducteur Sander is woensdagavond tijdens zijn dienst aangevallen door een passagier zonder geldig vervoersbewijs. De zwartrijder gebruikte geweld om te ontsnappen waarop conducteur Sander besloot om de trein stil te zetten op station Heilloo. "Nog geen seconde later, voel ik een vuist in mijn zij."

De gebeurtenis heeft een duidelijke indruk gemaakt op Sander, die de gebeurtenis beschrijft in een bericht op X. Hij werkt afgelopen woensdag op de trein richting Den Helder als hij een moeilijke reiziger treft in een coupe. De man heeft geen vervoersbewijs en heeft ook geen identificatie op zak, zegt hij tegen Sander.

Zorgpas

NS-personeel kan mensen zonder kaartje vragen om een identificatiebewijs zoals een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Een conducteur kan ook wel uit de voeten met een kaartje of pasje waarop een naam en geboortedatum staan. Als de conducteur ziet dat er een zorgpas in het hoesje van zijn telefoon zit en hem om dat pasje vraagt, slaat de de vlam in de pan.

"Ik zie dat meneer op wil staan", begint Sander te beschrijven. "Ik vraag hem te gaan zitten zodat ik hem kan helpen aan een kaartje. Maar nog geen seconde later, voel ik een vuist in mijn zij. Deze meneer heeft geweld gebruikt om onder een kaartje uit te komen", beschrijft hij verder.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Behulpzame passagiers

Medepassagiers die getuige waren van het incident, schoten de conducteur te hulp en wisten de agressieve zwartrijder onder controle te houden tot de politie arriveerde. Ondertussen ontstond er verdere commotie toen een andere reiziger de conducteur confronteerde en Sander beschuldigde van 'overdreven reageren'. Die persoon is daarna verwijderd uit de trein en van het station door de inmiddels gearriveerde politie.

De zwartrijder probeert op station Heiloo te vluchten maar wordt al snel gepakt en aangehouden door agenten. Hij heeft van de conducteur een boete gekregen voor het niet hebben van een vervoersbewijs.

Aangifte

Een woordvoerder van de NS laat aan NH Nieuws weten het incident 'kwalijk' te vinden. "Onze collega's moeten gewoon normaal hun werk uit kunnen voeren en zouden daarbij veilig moeten zijn."

De conducteur gaat aangifte doen van het geweldsincident en roept reizigers op om, waar mogelijk, te helpen bij dergelijke incidenten. "Dit laat weer zien dat agressie nooit verdwijnt. We kunnen wel roepen dat we het niet oké vinden, maar maatregelen vanuit politiek Den Haag blijven uit", aldus de conducteur.

Tocht tegen geweld

Geweld tegen ov-personeel is helaas niets nieuws. Om meer aandacht te vragen voor het aanhoudende probleem liep hoofdconducteur Priscilla van Barlingen in juli nog een tocht van ruim 500 kilometer. Onder de noemer #AgressieSpoortNiet kwam Priscilla langs alle grote treinstations in het land, te zien in bovenstaande video.

Ondanks dat veel incidenten niet worden gerapporteerd, waren er in 2023 al 1042 meldingen van agressie tegen NS-personeel. Elke halve kilometer die Priscilla deze drie weken liep symboliseert een van die incidenten in 2023.