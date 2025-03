Vier personen opgepakt voor mishandeling NS-medewerkers in trein

Twee mannen en twee vrouwen zijn zondagochtend in het Noord-Brabantse Deurne opgepakt voor het mishandelen van twee NS-medewerkers. Dat bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant.

De politie kreeg een melding dat de NS-medewerkers waren geslagen in een trein van Eindhoven naar Venlo. Gelukkig raakten zij niet gewond. De vier verdachten stapten uit in Deurne en werden daar op de Stationsstraat aangehouden, aldus de woordvoerder. Over de aanleiding van de mishandeling is nog niets bekend.

Conducteur Mike werd tijdens werk bedreigd met een mes. Zijn verhaal zie je in de video bovenaan.

ANP