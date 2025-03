NS-personeel vaker slachtoffer van geweld: 'Agressie wordt heftiger'

NS-medewerkers krijgen steeds vaker te maken met geweld en agressie, blijkt uit de jaarcijfers van het spoorbedrijf. In 2024 werden 1095 ernstige incidenten gemeld, een stijging van 5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral op stations nam de agressie toe, terwijl het aantal meldingen in treinen juist licht daalde.

Agressie in het openbaar vervoer is al langer een groot probleem. In bovenstaande video doet Priscilla haar verhaal.

Volgens de NS komt de toename vooral door reizigers die door medewerkers worden aangesproken op hun gedrag. "We zien ook dat de agressie heftiger is geworden, met name tegen onze medewerkers Veiligheid & Service", meldt het bedrijf. In veel gevallen werden medewerkers bedreigd of bespuugd. Bij 336 incidenten ging het om fysiek geweld, en in 338 gevallen raakten NS-medewerkers gewond. Het grootste deel van deze verwondingen was licht, maar de NS spreekt van een zorgwekkende trend.

'Samenleving verhardt'

Om de veiligheid te verbeteren, zet de NS beveiligers in, soms met honden, op stations en in treinen. Maar volgens het bedrijf is dat niet genoeg. "De samenleving verhardt, en problemen zoals asielzoekersproblematiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, wapenbezit en personen met onbegrepen gedrag spelen hier een rol in. Ook wij krijgen hiermee te maken, maar we kunnen dit niet alleen oplossen", stelt de NS.

Het spoorbedrijf pleit al langer voor meer bevoegdheden voor zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Zo wil de NS dat boa's zelfstandig verdachten kunnen identificeren. Daarnaast pleit het bedrijf voor meer mogelijkheden om in te grijpen bij incidenten in internationale treinen.

Bodycams

Ook in Den Haag staat de toename van geweld op de agenda. De coalitie dringt aan op een versnelde invoering van bodycams voor NS-conducteurs. Staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer) liet eerder weten dat de NS hier dit jaar een besluit over neemt, maar partijen in de Tweede Kamer vinden dat te langzaam gaan.

Momenteel dragen alleen de boa’s van de NS bodycams. Het kabinet schreef in oktober dat een bredere invoering onder de 3500 servicemedewerkers, waaronder conducteurs, een forse investering vergt. Of en wanneer deze stap wordt gezet, is nog onduidelijk.

