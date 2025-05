NS stopt met het gebruik van X: 'Toon op platform is verhard'

Vanaf 1 juni zal de NS geen reisinformatie meer op X plaatsen. Steeds minder mensen gebruiken het platform voor de klantenservice en de chatfunctie op de NS-website zou geschikter zijn. Daarnaast is het werk op X voor klantenservicemedewerkers "veel minder aangenaam geworden doordat de toon op het platform verhard is", aldus de vervoerder.

De spoorwegmaatschappij zegt dat de meeste reizigers de NS via de telefoon weten te bereiken. Ook de chatfunctie wordt vaak gebruikt. De NS verwacht dat die functie later dit jaar ook in de app wordt toegevoegd.

Het account van de NS op X blijft wel bestaan, alleen zullen er vanaf volgende maand geen nieuwe berichten meer op verschijnen. Eerder stopten ook andere organisaties met het gebruik van X, dat eigendom is van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. De meeste zeggen te zijn gestopt door onder meer de verharde toon en de verspreiding van desinformatie.

ANP