Iets meer treinen in nieuwe NS-dienstregeling volgend jaar

Goed nieuws voor zowel de vroege vogel als de nachtbraker in de voorlopige nieuwe dienstregeling van NS die in december van dit jaar ingaat. Op meerdere trajecten begint het treinverkeer eerder op de dag, en rijden de treinen tot later door. Ook liggen er plannen om op een aantal trajecten meer treinen in te zetten.

Goede dienstregeling of niet, NS-personeel eist actie tegen de toenemende agressie van passagiers, zie je in bovenstaande video.

Het gaat bijvoorbeeld om het traject tussen Den Haag, Amersfoort en Zwolle: daar rijdt de intercity straks elke dag een half uur langer door, is het plan. Dat geldt tevens voor de sprinter tussen Utrecht en Zwolle. Ook op het traject tussen Den Haag en Breda en tussen Rotterdam en Roosendaal zullen de treinen van zondag tot en met donderdag langer doorrijden.

Zeeland

Verder liggen er plannen op tafel om op werkdagen vier keer per uur te rijden tussen Amersfoort en Deventer, iets wat nu alleen gebeurt tijdens spitsen. Ook in Zeeland kan men opgelucht ademhalen: op de huidige verbinding tussen Zwolle en Roosendaal zullen de treinen één keer per uur doorrijden naar Vlissingen. Op zaterdag wil de NS tussen 10.00 uur en 20.00 uur het aantal treinen tussen Den Haag Centraal en Dordrecht verdubbelen, van twee naar vier sprinters per uur.

De plannen zijn nog niet definitief. Reizigersorganisaties en regionale overheden mogen nog advies geven, en spoorbeheerder ProRail moet nog bekijken of er genoeg draagvlak is op het spoor. In het najaar moet duidelijk worden of alle plannen kunnen doorgaan.

Hart van Nederland/ANP