Nieuwe dienstregeling NS: dit zijn de grootste veranderingen

De NS gaat de dienstregeling fors uitbreiden. Vanaf zondag 15 december rijden meer treinen in de spits, avonden en weekenden. De NS spreekt van de "grootste wijziging van de dienstregeling in jaren". Hart van Nederland heeft alle belangrijke veranderingen op een rijtje gezet. Lees hieronder of er ook veranderingen zijn voor de trajecten waar jij gebruik van maakt.

De NS past vaker haar dienstregeling aan. In 2022 was er een verzoek vanuit reizigers om meer treinen in te zetten (zie video).

De tienminutentrein tussen Arnhem/Rotterdam en Schiphol rijdt van maandag tot en met donderdag de hele dag.

Op bepaalde trajecten, zoals tussen Groningen en de Randstad, rijdt er 's ochtends eerder een eerste trein (vanaf 05.19 uur). Van Arnhem naar Amsterdam vertrekt de trein al om 05.31 uur.

Op andere trajecten rijden we de laatste trein later. Bijvoorbeeld van Enschede naar Amersfoort (23.16 uur), van Den Haag naar Eindhoven (23.49 uur) en van Almere naar Utrecht (00.51 uur).

Het aantal treinen naar Brussel wordt verdubbeld.

De Intercity tussen Haarlem en Alkmaar keert terug.

Op vrijdag- en zaterdagavond rijdt er tussen Amsterdam, Haarlem, Leiden en Den Haag ieder kwartier een Intercity tot half 1 's nachts.

Tussen Utrecht Centraal en Leiden Centraal rijden meer treinen in de spits.

Tussen Zwolle en Groningen/Leeuwarden worden extra ritten toegevoegd.

De sprinter Utrecht – Hilversum – Hoofddorp rijdt weer op vrijdag, zaterdag en zondag.

Iedere 7,5 minuut is er een sprinter die stopt bij Schiphol Airport.

Problemen HSL

De vervoerder geeft vervolgens aan dat er buiten de verbeteringen ook nog uitdagingen zijn. De hogesnelheidslijn (HSL) is nog steeds erg kwetsbaar en kan voor vertragingen zorgen. De vervoerder adviseert reizigers dan ook om voor vertrek de reisplanner te controleren.

ANP / Hart van Nederland