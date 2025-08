NS heeft meer tijd nodig voor behandelen claims na stakingen

De NS heeft meer tijd nodig voor het beoordelen van claims die reizigers hebben ingediend na de stakingen van eerder dit jaar. Een woordvoerster van het bedrijf bevestigt dat na berichtgeving door het AD en de NOS.

Reizigers hebben tot nu toe zo'n 170.000 aanvragen ingediend voor een vergoeding. Het spoorwegbedrijf liet reizigers vier weken geleden weten toen nog zo'n vier weken nodig te hebben, maar die termijn gaat NS niet halen. Een nieuwe termijn zegt de woordvoerster niet te kunnen geven. "We hebben er ontzettend hard aan gewerkt om het op tijd klaar te hebben, maar dat is helaas niet gelukt."

Ongeveer 50.000 aanvragen zijn inmiddels goedgekeurd en die mensen ontvangen binnen twee weken hun geld terug.

De afgelopen tijd heeft NS meermaals in Nederland gestaakt, zowel lokaal als landelijk. Het leverde uitgestorven stations op, zo is te zien in onderstaande video:

1:48 Dinsdag in het hele land geen NS-treinen vanwege staking

Volgens de NS loopt het aantal aanvragen voor compensatie nog elke dag op. "Mensen kunnen tot drie maanden na de laatste stakingsdag een aanvraag doen. Terwijl je bezig bent met afhandelen van claims die binnenkomen, komen er weer nieuwe binnen."

ANP