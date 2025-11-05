Treinkaartjes en abonnementen vanaf volgend jaar fors duurder

Reizigers moeten vanaf 1 januari meer betalen voor een ritje met de trein. Treinkaartjes en de meeste abonnementen van de NS worden gemiddeld 6,5 procent duurder. Daarmee valt de prijsstijging een stuk lager uit dan eerder gevreesd: aanvankelijk leek een verhoging van zo’n 12 procent onvermijdelijk.

De NS heeft in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) besloten de verhoging gedeeltelijk te spreiden over vier jaar. Zo wil het spoorbedrijf de stijgende kosten beter opvangen zonder reizigers in één keer te hard te raken.

Prijsstijging door inflatie

De verhoging bestaat uit drie onderdelen: de verwachte inflatie voor 2026, het inhalen van inflatie van eerdere jaren en uitgestelde prijsstijgingen die nog niet konden worden doorgevoerd omdat afspraken met het ministerie uitbleven. Volgens de NS liep de prijs van een treinkaartje de afgelopen jaren achter op de daadwerkelijke inflatie, terwijl de eigen kosten juist opliepen, een "onhoudbare situatie".

In 2024 kreeg de NS een eenmalige compensatie van het Rijk, waardoor de prijzen dat jaar gelijk bleven. Ook voor 2025 kwam er een tussenoplossing: de uitgestelde verhoging werd verdeeld over I&W, de NS en de reizigers. Daardoor stegen de prijzen dat jaar met 6,18 procent in plaats van 12.

Van de prijsstijging voor 2026 bestaat 3,05 procent uit die eerdere verhogingen. De overige 3,5 procent wordt over de komende vier jaar uitgesmeerd.

Meer betalen in eerste klas

De prijs van een eerste klas ticket gaat doordeweeks harder omhoog dan die van de tweede klas. In het weekend maakt de NS het prijsverschil juist kleiner, om lege stoelen in de eerste klas beter te vullen.

Vorig jaar werd er ook al gewaarschuwd voor forse prijsstijgingen:

2:24 NS waarschuwt: prijzen treinkaartjes worden mogelijk ruim 10 procent duurder

Per 1 februari 2026 verdwijnen de abonnementen Weekend Voordeel en Altijd Voordeel. Volgens de NS vinden veel reizigers het huidige aanbod "te uitgebreid en soms verwarrend". Tot 1 juli kunnen reizigers die de abonnementen al hebben, er nog gebruik van maken.

Ook OV-fiets duurder

Niet alleen treinreizigers merken de prijsverhoging. De huur van een OV-fiets stijgt van 4,65 naar 4,80 euro per dag. En wie vergeet uit te checken, betaalt voortaan de maximale ritprijs van 33,30 euro, in plaats van de 20 euro die nu geldt. Dat bedrag kan nog wel worden teruggevraagd.

Eerder liet demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer) al weten dat de prijs van een treinkaartje in 2026 tussen de 6 en 9 procent hoger zou uitvallen. Met de nu gepresenteerde verhoging van 6,5 procent ligt de NS dus aan de onderkant van die schatting.

Rover boos

Reizigersvereniging Rover is niet te spreken over de prijsverhoging van 6,5 procent die de NS doorvoert op kaartjes en abonnementen vanaf 1 januari. Volgens Rover betaalt de reiziger de rekening voor politiek beleid. Treinkaartjes en de meeste abonnementen van de NS worden vanaf 1 januari gemiddeld 6,5 procent duurder.

Rover noemt het teleurstellend dat de NS het advies van verschillende consumentenorganisaties om de prijzen niet verder te verhogen dan de inflatie naast zich neerlegt.