Meer reizigers in de trein, toch lijdt NS opnieuw fors verlies

De NS heeft in de eerste zes maanden van dit jaar opnieuw flink verlies geleden. Hoewel er meer mensen de trein instapten dankzij kortingsacties, viel de stijging tegen. Het bedrijf zag het verlies iets afnemen naar 60 miljoen euro, maar noemt het nog steeds "overduidelijk onvoldoende".

Het spoorbedrijf wijst op hogere kosten dan opbrengsten uit kaartverkoop en abonnementen. Het nettoverlies over diezelfde periode komt uit op 9 miljoen euro. Volgens de NS is er alleen herstel mogelijk door flink te besparen én meer reizigers te trekken, vooral buiten de spits om.

Voor Limburgers in de bijstand is reizen met het ov juist een stuk toegankelijker geworden, zo is te zien in bovenstaande video.

1:38 In Limburg kunnen mensen in bijstand nu gratis met ov

Scherpe keuzes

Hoewel de NS zegt te willen besparen zonder reizigers te raken, wordt dat steeds moeilijker. "We worden ook geconfronteerd met bezuinigingen op het openbaar vervoer en een lagere overheidsbijdrage voor de ov-studentenkaarten," aldus het spoorbedrijf. Dat scheelt op jaarbasis 97 miljoen euro.

De stijgende kosten zijn volgens NS deels te wijten aan inflatie die nog niet volledig is doorberekend. Maar daar komt verandering in: volgend jaar worden treinkaartjes 6 tot 9 procent duurder, maakte demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen eerder deze maand bekend.

Kosten drukken

In de eerste helft van 2024 investeerde NS 146 miljoen euro. Dat geld ging onder meer naar nieuwe en vernieuwde treinen, uitbreiding van stations en het werven van personeel. Toch blijft het tekort fors, ook vanwege grote verstoringen zoals de NAVO-top, stakingen en storingen op het spoor.

Om de financiële situatie structureel te verbeteren, moet er voor 2028 jaarlijks 200 miljoen euro worden bespaard. Dit wil NS onder andere bereiken door het krimpen van het hoofdkantoor en minder uitgaven aan IT, inhuur en huisvesting. Aan het einde van dit jaar moet daarvan al 50 miljoen zijn gerealiseerd.

ANP