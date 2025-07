Geweld in trein loopt uit de hand: NS wil wapenstok inzetten

Op stations en in treinen is het steeds vaker raak: scheldpartijen, bedreigingen of zelfs fysiek geweld tegen personeel. De NS wil daar nu harder tegen kunnen optreden en heeft bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een proef aangevraagd om 75 eigen veiligheidsmedewerkers uit te rusten met een korte wapenstok.

Het doel van de proef is "om te onderzoeken of het dragen en gebruik van de zogeheten korte wapenstok bijdraagt aan de effectiviteit en veiligheid van het netwerk" van medewerkers Veiligheid & Service (V&S). Volgens Itai Birger, directeur sociale veiligheid bij NS, hebben deze medewerkers steeds vaker te maken met geweld en letsel. "Dat staat op gespannen voet met de middelen en bevoegdheden waarover zij beschikken om het werk goed uit te voeren", zegt hij.

Handboeien en bodycam

Volgens Birger heeft de NS al veel maatregelen genomen om de veiligheid van werknemers te verbeteren. "Daarbij moeten we alle middelen toetsen die daaraan kunnen bijdragen. Tegelijk is het confronterend dat wij als treinbedrijf genoodzaakt zijn om nu ook de wapenstok te onderzoeken."

Bij de NS werken op dit moment 680 medewerkers V&S. Zij zijn buitengewoon opsporingsambtenaren en werken op stations en in treinen. Ze mogen verdachten aanhouden, iemands identiteit controleren, processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven. Ook zijn ze bevoegd om geweld en handboeien te gebruiken. Ze dragen een veiligheidsvest en -handschoenen en een bodycam. Volgens de NS denken deze medewerkers "verschillend over of een wapenstok bij hun werk hoort".

Het ministerie beslist binnen dertien weken of de proef er mag komen. Als het doorgaat, wordt het traject begeleid en onderzocht door een extern bureau. De precieze opzet moet dan nog verder worden uitgewerkt.