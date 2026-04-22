Kabinet gaat zich inzetten voor goedkopere trein in de zomer

Het kabinet gaat zich inzetten voor goedkopere treintickets buiten de spits. Dat wil premier Rob Jetten "voor de komende zomermaanden", zei hij in het debat over compenserende maatregelen voor de hoge energieprijzen. Het voorstel voor zo'n lager tarief werd eerder in het debat gedaan door GroenLinks-PvdA. Bronnen zeiden eerder al tegen diverse media dat het kabinet welwillend tegenover het idee stond.

GroenLinks-PvdA liet eerder woensdag weten dat ze graag zouden zien dat er wordt gekeken naar een speciale kortingskaart voor de bus, tram, trein of metro. Dit 'Nederland-ticket' houdt in dat mensen drie maanden lang voor een vast bedrag per maand onbeperkt gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in de daluren. Dat zou gaan om zo'n 49 euro. Zo wil de partij van Jesse Klaver dat het openbaar vervoer een goed en betaalbaar alternatief wordt voor de auto.

De maatregel is niet van invloed op woon-werkverkeer, omdat de kortingskaart alleen geldt in de daluren buiten de spits. Werknemers zouden via hun werkgever al een reiskostenvergoeding krijgen.