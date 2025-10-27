Terug

Nieuwe klanten KPN en Vodafone vanaf deze maand goedkoper uit dan bestaande

Inflatie

Vandaag, 13:56

Klanten van telecomproviders KPN en Vodafone voeren deze maand een inflatiecorrectie door bij hun mobiele abonnementen. Bij KPN gaan de tarieven deze maand met 3,6 procent omhoog, bij Vodafone is dat 3,3 procent. En volgens NU.nl is een bestaande klant hiermee duurder uit dan een klant die een nieuw contract afsluit.

De inflatiecorrectie bij KPN en Vodafone is niets nieuws, providers hebben vaak in de voorwaarden staan dat ze ieder jaar de prijzen mogen verhogen. Zowel KPN als Vodafone gebruiken het inflatiepercentage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een voorbeeld: stel je abonnement is nu zo'n 30 euro per maand. Dan ga je dus vanaf deze maand zo'n euro per maand meer betalen. Althans, als je je abonnement hebt afgesloten voor 1 juli.

Hoge telefoonrekening of niet, gebruiken Nederlanders hun telefoon net zoveel als ze op vakantie zijn? Je ziet het in onderstaande video:

Bestaande klanten betalen meer

Want volgens nieuwssite NU.nl ontstaat er door de inflatiecorrectie een 'rare situatie'. Bestaande klanten gaan meer betalen, maar op de website van beide providers zijn nog de 'oude' tarieven beschikbaar. Hierdoor kan je dus als nieuwe klant de inflatiecorrectie omzeilen.

Volgens een sectoreconoom van de Rabobank is de inflatiecorrectie een gebruikelijke manier om kostenstijgingen op te vangen. "Tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat telecombedrijven hun financiële positie relatief stabiel kunnen houden in een markt met beperkte groei", vertelt Mark van Kampen tegen NU.nl

Door Redactie Hart van Nederland

