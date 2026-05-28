Consumentenbond kritisch op prijsverhogingen KPN en Ziggo: 'Trouwe klanten gestraft'

De Consumentenbond zet vraagtekens bij prijsverhogingen van telecomaanbieders KPN en Ziggo. Volgens de consumentenorganisatie is onduidelijk of de aanbieders hun abonnementen wel zomaar duurder mogen maken op basis van aangepaste algemene voorwaarden. De bond heeft tientallen klachten ontvangen van klanten en wil met beide bedrijven in gesprek.

KPN verhoogt vanaf juni 2026 de prijs van veel mobiele abonnementen met 1 euro per maand vanwege de nieuwe veiligheidsfunctie 'Extra Veilig Mobiel'. Bij Ziggo betalen klanten vanaf juli 2026 2,50 euro extra per maand doordat extra ESPN-zenders aan het basispakket worden toegevoegd.

'Ik krijg dit door de strot geduwd'

Volgens de Consumentenbond voelen veel klanten zich overvallen door de wijzigingen. "Ik wil niet dat ik zomaar meer moet betalen voor ongevraagde dingen", schrijft een KPN-klant in een klacht aan de bond. Een Ziggo-klant reageert: "Ik hoef geen extra zenders. Ik krijg dit door de strot geduwd."

De bond betwijfelt of de prijsverhoging van KPN juridisch standhoudt. De telecomaanbieder voert op 1 juni nieuwe algemene voorwaarden in, tegelijk met de prijsverhoging. Maar prijswijzigingen mogen alleen als in de voorwaarden duidelijk staat in welke situaties dat mag en wanneer klanten kunnen opzeggen. De rechtbank Amsterdam oordeelde in 2024 al dat het wijzigingsbeding in de oude voorwaarden van KPN oneerlijk was.

Ook bij Ziggo onderzoekt de Consumentenbond of de prijsverhoging rechtsgeldig is. Ziggo beroept zich op nieuwe voorwaarden die sinds 1 mei gelden. Volgens de bond is de vraag of die voorwaarden ook van toepassing zijn op bestaande klanten en of het wijzigingsbeding voldoende duidelijk is. Als dat niet zo blijkt te zijn, zouden klanten de extra 2,50 euro mogelijk niet hoeven te betalen.

'Trouwe klanten worden gestraft'

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond noemt de prijsverhogingen extra wrang voor trouwe klanten. "Nieuwe abonnees krijgen vaak korting, terwijl klanten die al jaren bij dezelfde aanbieder zitten prijsverhoging op prijsverhoging krijgen. Dat is oneerlijk", zegt zij. Volgens Molenaar zouden telecombedrijven hun zogenoemde ‘slapende klanten’ juist moeten belonen in plaats van straffen.

De Consumentenbond wijst daarnaast opnieuw op de dominante positie van KPN en Ziggo op de markt voor vast internet. Volgens cijfers van de Autoriteit Consument & Markt hebben beide aanbieders samen 70 tot 80 procent van de markt in handen. "Dat is een extra reden om kritisch te kijken naar deze prijsstijgingen", aldus Molenaar.