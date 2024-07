'Consumenten betalen al jaren te veel voor KPN en Ziggo', bond wil actie

De Consumentenbond vindt dat consumenten al jaren te veel betalen voor internet door de dominante posities van KPN en Ziggo. De consumentenorganisatie ziet "tal van aanwijzingen" van te weinig marktwerking en te hoge prijzen en roept marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) op om in te grijpen.

KPN is bezig met het vervangen van zijn kopernetwerk door glasvezelkabels. "De consequentie is dat de meeste consumenten alleen nog kunnen kiezen uit internet via de kabel van Ziggo of internet via het KPN-glasvezelnetwerk", concludeert de Consumentenbond. Volgens de Consumentenbond liggen de prijzen van de twee grootste aanbieders al lange tijd dicht bij elkaar en behoren ze tot de hoogste van Europa.

Andere aanbieders mogen het glasvezelnetwerk van KPN gebruiken, maar de bond vindt het "opvallend" dat het concurrenten op het KPN-glasvezelnetwerk niet lukt goedkoper te zijn dan de KPN-providers. Zo heeft Odido weliswaar een lager tarief, maar dat is lang niet overal beschikbaar, stelt de bond.

Lees ook: Telefoonrekening bij KPN en Vodafone vanaf oktober flink omhoog

Overstappen

Volgens de bond stappen consumenten zelden over van internetaanbieder, terwijl de ACM in overstapkortingen wel een bewijs voor marktwerking zou zien. Maar consumenten noemen te weinig prijsvoordeel, te veel gedoe en het niet willen kwijtraken van hun mailadres als redenen om niet te wisselen van provider, stelt de Consumentenbond.

Directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar concludeert dat de internetmarkt volledig op slot zit. "KPN en Ziggo domineren de markt steeds meer en dat zorgt voor minder keuze en hoge prijzen. Wij roepen de ACM dan ook dringend op om in te grijpen, zodat internet weer betaalbaar wordt."

Reactie

VodafoneZiggo herkent zich niet in het verhaal van de Consumentenbond. Het bedrijf ervaart "wel degelijk stevige concurrentie", onder andere door "de snelle opkomst van nieuwe glasvezelaanbieders en flinke prijs- en productpromoties".

Een woordvoerder van KPN stelt dat het bericht van de Consumentenbond "bol staat van de onjuistheden". KPN gaat de organisatie daar naar eigen zeggen ook op aanspreken. "Het netwerk van KPN is een open netwerk, al meer dan twintig jaar. Er is nooit sprake van geweest dat KPN dit zou willen veranderen, integendeel."

ANP