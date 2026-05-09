Goed nieuws voor voetbalfans: Ziggo maakt voetbal toegankelijk voor alle klanten

Vandaag, 11:04

Vanaf 1 juli kunnen miljoenen Nederlanders zonder extra tv-pakket live naar eredivisievoetbal kijken. Ziggo voegt dan de ESPN-zenders 2, 3 en 4 toe aan alle digitale tv-pakketten. Daarmee zijn voortaan alle 306 wedstrijden uit de VriendenLoterij Eredivisie via Ziggo te volgen.

Volgens het telecombedrijf wordt live eredivisievoetbal daarmee voor het eerst in dertig jaar weer breder toegankelijk op televisie. Ziggo wil met de stap de sociale rol van voetbal in Nederland versterken.

De abonnementskosten stijgen met 2,50 euro per maand. Vooral klanten die weinig met sport hebben, zullen daardoor mogelijk minder enthousiast zijn over de verandering.

Vrijdagavond zijn de PSV Vrouwen kampioen geworden, zoals te zien op de video hieronder. Ook het vrouwenvoetbal is vanaf 1 juli zonder extra tv-pakket te bekijken.

Naast de eredivisie krijgen klanten ook toegang tot meer Nederlands topvoetbal op ESPN, waaronder wedstrijden uit de Keuken Kampioen Divisie, de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie, de KNVB Beker en duels van Jong Oranje.

Voor Ziggo-klanten blijven wel de gebruikelijke abonnementskosten gelden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

