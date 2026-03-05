Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Voetbalverzamelaars, let op: WK-kicksen Cruijff en Rensenbrink onder de hamer

Voetbal

Gisteren, 22:59 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Voetbalverzamelaars, opgelet! Binnenkort gaan in Londen bijzondere voetbalschoenen onder de hamer waar liefhebbers hun vingers bij aflikken: die van Johan Cruijff en Rob Rensenbrink. De schoenen zijn in bezit van voetbaljournalisten Matty Verkamman en Hugo Borst, die hebben besloten er afstand van te doen.

Cruijff droeg zijn kicksen in misschien wel de grootste wedstrijd uit zijn carrière: de verloren WK-finale van 1974 tegen West-Duitsland. Van Rensenbrink wordt de linkerschoen geveild waarmee hij vier jaar later in de WK-finale tegen Argentinië op de paal schoot.

Grote verzameling

Een van de mensen die daar dolblij mee zou zijn, is Rien uit Boxtel. Hij verzamelt al zijn hele leven alles wat met Cruijff te maken heeft.

Benieuwd naar zijn verzameling? Bekijk dan de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Oranjevrouwen geven winst weg bij eerste kwalificatiewedstrijd tegen Polen
Oranjevrouwen geven winst weg bij eerste kwalificatiewedstrijd tegen Polen
Voetbalwereld vraagt aandacht voor mentale kwetsbaarheid
Voetbalwereld vraagt aandacht voor mentale kwetsbaarheid

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.