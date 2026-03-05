Voetbalverzamelaars, let op: WK-kicksen Cruijff en Rensenbrink onder de hamer

Voetbalverzamelaars, opgelet! Binnenkort gaan in Londen bijzondere voetbalschoenen onder de hamer waar liefhebbers hun vingers bij aflikken: die van Johan Cruijff en Rob Rensenbrink. De schoenen zijn in bezit van voetbaljournalisten Matty Verkamman en Hugo Borst, die hebben besloten er afstand van te doen.

Cruijff droeg zijn kicksen in misschien wel de grootste wedstrijd uit zijn carrière: de verloren WK-finale van 1974 tegen West-Duitsland. Van Rensenbrink wordt de linkerschoen geveild waarmee hij vier jaar later in de WK-finale tegen Argentinië op de paal schoot.

Grote verzameling

Een van de mensen die daar dolblij mee zou zijn, is Rien uit Boxtel. Hij verzamelt al zijn hele leven alles wat met Cruijff te maken heeft.

