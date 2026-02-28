Voetbalwereld vraagt aandacht voor mentale kwetsbaarheid

John de Wolf, Ron Vlaar en Jaap Stam: namen die symbool staan voor het harde imago van het voetbal. Het type speler dat bekendstaat om de mentaliteit van ‘niet lullen maar poetsen’. In een wereld waarin stoerheid vaak de norm is, lijkt weinig ruimte voor kwetsbaarheid. Juist daarom is de campagne Samen voor Kwetsbaarheid, waarvoor dit weekend in de voetbalwereld aandacht wordt gevraagd, opvallend.

Aanleiding zijn cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit blijkt dat vier op de tien mannen te maken heeft met mentale problemen. Toch praten veel mannen daar nauwelijks over.

Een van hen is Thomas Marijnissen, die als groot talent doorbrak bij NAC Breda. Hij gold als veelbelovende prof, maar besloot onverwacht te stoppen met betaald voetbal vanwege mentale klachten.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

'Ik praatte er met niemand over'

"Ik kreeg angst- en paniekaanvallen. Ik had de dood van mijn vader niet verwerkt en kreeg te maken met positieve en negatieve spanning. Ik kon dat niet managen. Ik praatte er met niemand over", vertelt Marijnissen.

Hij is blij met het initiatief van de campagne. "Nu weet ik dat het tonen van kwetsbaarheid juist kracht is. Dat probeer ik anderen ook duidelijk te maken."

Met Samen voor Kwetsbaarheid wil de voetbalwereld het gesprek over mentale gezondheid onder mannen stimuleren en het taboe op kwetsbaarheid doorbreken.