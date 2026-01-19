Indringende campagne toont verontrustend hoog aantal suïcides bij jongeren

Steeds meer jongeren overlijden door zelfdoding en dat baart grote zorgen. Om aandacht te vragen voor die ontwikkeling luidt het 113 Fonds samen met nabestaanden de noodklok met de nieuwe campagne Lessen voor het Leven. Met een indringende klassenfoto willen zij laten zien dat het niet om statistieken gaat, maar om jonge levens die verloren gaan.

Hoewel het totale aantal zelfdodingen in Nederland licht is gedaald, zien deskundigen juist onder jongeren al jaren een stijgende lijn. Volgens de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie is dat een zorgwekkende ontwikkeling. Voorzitter Renske Gilissen wijst erop dat er nog veel onbekend is over zelfdoding onder jongeren. "Het herkennen en erkennen van vroege signalen kan levens redden", zegt zij. Daarvoor zijn meer kennis, bewustwording en sneller handelen nodig.

Volgens 113 ontstaat suïcidaliteit onder jongeren vaak door een combinatie van factoren. Denk aan prestatiedruk, eenzaamheid, financiële zorgen, woningnood en het gevoel geen toekomstperspectief te hebben. Open gesprekken over mentale problemen kunnen helpen, maar die vinden nog te weinig plaats. Signaleren gebeurt vaak pas laat, als problemen zich al hebben opgestapeld.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Patrick Lodiers, voorzitter van het 113 Fonds, benadrukt dat achter elk verhaal een jong leven schuilt. "Dit zijn geen statistieken, dit zijn 26 gezichten per maand", zegt hij. "Achter elk cijfer zit iemand met dromen, familie en vrienden. We moeten ophouden met wegkijken. Elk leven telt."

In de campagne Lessen voor het Leven, die maandag start, delen nabestaanden hun ervaringen. Dat gebeurt via een klassenfoto waarin 26 jongeren samen worden afgebeeld. De opbrengsten van de campagne gaan naar wetenschappelijk onderzoek naar suïcidepreventie.

In de onderstaande video vertelt Jonneke Raaijer openhartig over de periode waarin zij worstelde met suïcidale gedachten en over het herstel dat daarop volgde: