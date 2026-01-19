Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Indringende campagne toont verontrustend hoog aantal suïcides bij jongeren

Indringende campagne toont verontrustend hoog aantal suïcides bij jongeren

Zorg

Vandaag, 11:17

Link gekopieerd

Steeds meer jongeren overlijden door zelfdoding en dat baart grote zorgen. Om aandacht te vragen voor die ontwikkeling luidt het 113 Fonds samen met nabestaanden de noodklok met de nieuwe campagne Lessen voor het Leven. Met een indringende klassenfoto willen zij laten zien dat het niet om statistieken gaat, maar om jonge levens die verloren gaan.

Hoewel het totale aantal zelfdodingen in Nederland licht is gedaald, zien deskundigen juist onder jongeren al jaren een stijgende lijn. Volgens de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie is dat een zorgwekkende ontwikkeling. Voorzitter Renske Gilissen wijst erop dat er nog veel onbekend is over zelfdoding onder jongeren. "Het herkennen en erkennen van vroege signalen kan levens redden", zegt zij. Daarvoor zijn meer kennis, bewustwording en sneller handelen nodig.

Volgens 113 ontstaat suïcidaliteit onder jongeren vaak door een combinatie van factoren. Denk aan prestatiedruk, eenzaamheid, financiële zorgen, woningnood en het gevoel geen toekomstperspectief te hebben. Open gesprekken over mentale problemen kunnen helpen, maar die vinden nog te weinig plaats. Signaleren gebeurt vaak pas laat, als problemen zich al hebben opgestapeld.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Patrick Lodiers, voorzitter van het 113 Fonds, benadrukt dat achter elk verhaal een jong leven schuilt. "Dit zijn geen statistieken, dit zijn 26 gezichten per maand", zegt hij. "Achter elk cijfer zit iemand met dromen, familie en vrienden. We moeten ophouden met wegkijken. Elk leven telt."

In de campagne Lessen voor het Leven, die maandag start, delen nabestaanden hun ervaringen. Dat gebeurt via een klassenfoto waarin 26 jongeren samen worden afgebeeld. De opbrengsten van de campagne gaan naar wetenschappelijk onderzoek naar suïcidepreventie.

In de onderstaande video vertelt Jonneke Raaijer openhartig over de periode waarin zij worstelde met suïcidale gedachten en over het herstel dat daarop volgde:

Stijgende trend in zelfdoding onder jongvolwassenen: 'Veel jongeren kunnen gered worden'
2:52

Stijgende trend in zelfdoding onder jongvolwassenen: 'Veel jongeren kunnen gered worden'

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Overzicht: aantal zelfdodingen in Nederland licht gestegen
Overzicht: aantal zelfdodingen in Nederland licht gestegen
Minder zelfdodingen onder mannen, forse stijging onder vrouwen
Minder zelfdodingen onder mannen, forse stijging onder vrouwen
Ouders Ximena openen meldpunt voor nabestaanden slachtoffers zelfdodingspoeder
Ouders Ximena openen meldpunt voor nabestaanden slachtoffers zelfdodingspoeder

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.