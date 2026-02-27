Evelien doorbreekt stilte over jeugd in sekte: 'Moet iets gebeuren'

Fysieke en psychische mishandeling, leven onder constante dwang en zogenoemde duivelsuitdrijvingen. Voor de 39-jarige Evelien Vaags uit Haaksbergen was het jarenlang de realiteit. Begin jaren negentig sloot haar gezin zich aan bij de Pater Pio Stichting in Tubbergen, een religieuze groepering waarvan de leiders later werden veroordeeld tot celstraffen.

Volgens Vaags zag haar vader destijds geen uitweg meer voor de mentale problemen van haar moeder. Het gezin kwam terecht in een gemeenschap waar volgens haar sprake was van dwang, uitsluiting en mishandeling. "Ik heb er jarenlang niet over gesproken," vertelt Vaags.

De Sekte met de Duivelsoren

Haar verhaal komt nu naar buiten in het boek De Sekte met de Duivelsoren, van journalisten Jan Colijn (RTV Oost) en Maarten Schoon (Tubantia). Vaags werkte mee aan het boek en besloot na jaren van stilte alsnog haar ervaringen te delen.

Het kantelpunt kwam toen zij een pleegbroer herkende in een televisie-uitzending. "Hij vertelde anoniem zijn verhaal over Pater Pio. Toen dacht ik: ik ga ook naar buiten treden", zegt ze. "Het is belangrijk om te doen, want er moet iets gebeuren. Sektes hebben nu vrij spel."

Met haar verhaal hoopt Vaags bij te dragen aan meer aandacht voor de impact van gesloten religieuze gemeenschappen en de gevolgen daarvan voor betrokkenen.