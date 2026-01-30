Zorgen om Roblox: toezichthouder onderzoekt risico's voor kinderen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar gameplatform Roblox. De toezichthouder wil weten of het populaire platform genoeg doet om kinderen in de Europese Unie te beschermen. Er zijn zorgen over seksueel getinte spellen, contact met kwaadwillenden en misleidende aankopen.

Roblox is een online platform waar gebruikers zelf spellen kunnen maken en delen. De afgelopen tijd kwamen er meerdere berichten naar buiten over games met seksuele inhoud die ook voor kinderen toegankelijk zijn. Ook zou het platform worden gebruikt door een 'sadistische sekte' die minderjarigen aanzet tot zelfverminking.

Hieronder vertellen we je er meer over:

1:08 'Zorgen over Roblox, criminele sekte actief'

Ook Nederlandse slachtoffers

EenVandaag liet november vorig jaar weten dat er ook Nederlandse jongeren slachtoffer zijn geworden. Het actualiteitenprogramma sprak met de moeder van een meisje dat slachtoffer werd. Haar dochter sneed het symbool van de sekte in haar huid en moest bloedoffers brengen. Sommige jongeren zouden zelfs zijn aangespoord om een einde aan hun leven te maken.

De politie bevestigt dat deze beweging actief is in Nederland en spreekt van een zorgwekkend fenomeen. Het is moeilijk om dit soort groeperingen te stoppen, zeggen ze. Bij de politie zijn al tientallen Nederlandse slachtoffers bekend.

Genoeg aanleiding voor onderzoek

Daarnaast onderzoekt de ACM of Roblox gebruikmaakt van zogenoemde 'dark patterns'. Dat zijn slimme trucs die spelers kunnen aanzetten tot extra aankopen, vaak zonder dat ze dat goed doorhebben. De ACM zegt daar meldingen over te hebben ontvangen.

"De ACM heeft ook meldingen hierover ontvangen en in de afgelopen maanden in het kader van een vooronderzoek informatie ingewonnen bij het platform. Daarin ziet de ACM voldoende aanleiding om een formeel onderzoek te starten naar mogelijke overtredingen van de regels door Roblox", schrijft de toezichthouder.

Minderjarigen beschermen

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is of Roblox zich houdt aan de Europese Wet inzake digitale diensten, de DSA. Die wet verplicht grote onlineplatforms om extra maatregelen te nemen om minderjarigen te beschermen.

Roblox laat weten dat voldoen aan de DSA "een van onze hoogste prioriteiten" is. Volgens een woordvoerder is er geïnvesteerd in strengere veiligheidssystemen, zoals nieuwe leeftijdscontroles voor gebruikers die willen chatten. Als de ACM overtredingen vaststelt, kan dat leiden tot ingrijpen, een boete of een dwangsom. Het onderzoek kan tot een jaar duren.