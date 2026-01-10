Volg Hart van Nederland
'Sadistische chatgroepen zetten jonge meisjes onder druk: zeker vijf suïcidepogingen'

Vandaag, 07:56

Zeker vijf jonge meisjes uit Nederland hebben de afgelopen twee jaar een poging tot zelfdoding gedaan nadat zij onder druk waren gezet door sadistische chatgroepen. Dat meldt het AD. Volgens de politie levert dit gedrag de afpersers aanzien en status op binnen deze netwerken. Het gaat om een internationaal fenomeen dat wordt aangemerkt als een van de meest zorgwekkende ontwikkelingen van dit moment.

Naast deze pogingen zijn naar schatting tientallen andere Nederlandse kinderen slachtoffer geworden. Zij werden via sociale media en online platforms zoals Discord en Roblox benaderd en vervolgens in chatgroepen of privégesprekken gedwongen tot seksuele handelingen, zelfvernedering of het plegen van geweld. In sommige gevallen moesten slachtoffers de naam van hun afperser in hun lichaam kerven.

Jonge doelgroep

De meeste slachtoffers zijn meisjes tussen de 12 en 22 jaar, maar ook jongens zijn getroffen. De zaken kwamen aan het licht na aangiftes van ouders en door onderzoek van de autoriteiten.

Door Redactie Hart van Nederland

