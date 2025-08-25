'Nederlandse kinderen betrokken bij gruwelijke online misbruikgroepen'

Nederlandse kinderen zitten in geheime chatgroepen waar ze worden afgeperst, misbruikt en aangezet tot geweld. Dat meldt NRC na uitgebreid onderzoek. Het gaat om groepen die onderdeel zijn van de zogeheten Com-beweging, een internationale gemeenschap die actief is op versleutelde apps als Telegram en Discord.

De beweging richt zich op kinderen en tieners tussen de 8 en 17 jaar, vaak uit kwetsbare groepen zoals lhbti-jongeren of kinderen met mentale problemen. Via populaire spellen als Minecraft en Roblox leggen leden contact. Zodra er vertrouwen is opgebouwd, worden slachtoffers in afgeschermde kanalen gedwongen tot zelfbeschadiging, seksueel misbruik of zelfs geweld tegen anderen.

Schokkende beelden gedeeld

In de chatgroepen circuleren schokkende foto’s en video’s. Volgens NRC gaat het om dierenmishandeling, seksueel misbruik, automutilatie, suïcide en zelfs moord. Iedereen kan eenvoudig een nieuwe groep starten, waardoor het netwerk zich razendsnel uitbreidt en moeilijk in kaart te brengen is.

Samen met een OSINT-expert bracht NRC 25 Nederlandse kinderen in beeld die betrokken zijn bij de Com-beweging. Onder hen bevinden zich jongens én meisjes die zelf groepen hebben opgericht of geleid. Sommigen deelden zelfs eigen beelden van ernstige mishandelingen, die volgens onderzoekers echt bleken te zijn.

Alert zijn op aanwijzingen

De politie bevestigt aan de krant dat dit fenomeen ook in Nederland zichtbaar is en spreekt van “Nihilistic Violent Extremism”, oftewel extreem geweld dat online wordt verspreid. Een woordvoerder laat weten dat signalen zeer serieus worden genomen en roept mensen op alert te zijn op mogelijke aanwijzingen.

Sinds 1 juli 2024 is de nieuwe wet seksuele misdrijven van kracht in Nederland. Daarin wordt onder andere sextortion (seksuele afpersing) strafbaar gesteld. In de onderstaande video vertelt Kiki het verhaal van haar partner. Hij werd afgeperst met beelden van seksuele handelingen van zichzelf en zag uiteindelijk geen andere uitweg dan zelfdoding: