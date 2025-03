Weer grote sextortion zaak, verdachte maakte mogelijk zeventig slachtoffers

Een 29-jarige man uit Oosterhout wordt verdacht van grootschalige sextortion. Mohamed B. zou ongeveer zeventig jonge meisjes hebben verleid om naaktfoto's te sturen en hen vervolgens hebben afgeperst. Onder meer via een chatapp kwam hij met hen in contact.

Sextortion is sinds een tijd strafbaar in ons lang. Bekijk bovenstaande video daarover.

In ruil voor naaktfoto's bood hij de jonge meisjes virtuele diamanten aan via de Zuid-Koreaanse app Zepeto. Als zij vervolgens niet nog meer expliciete foto's stuurden, ging B. over tot chantage. Hij zou tegen een meisje bijvoorbeeld hebben gedreigd haar familie iets aan te doen. De man wordt in de kern verdacht van sextortion, maar volgens de officier van justitie is er ook sprake van zogenoemde hands-on delicten. Zo wordt de man verdacht van het verkrachten van een 13-jarig meisje in Alblasserdam in juli vorig jaar.

Slachtoffers benaderd

Van de gedupeerde meisjes wonen er zestien of zeventien in België. Het onderzoek is in volle gang. Er worden nog steeds slachtoffers benaderd. Volgens het OM is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn en hulp kunnen krijgen. Vervolgens kunnen zij beslissen of ze aangifte willen doen. Negentien kinderen konden niet worden geïdentificeerd en zullen volgens de officier onbekend blijven.

Online misbruiken

Vorig jaar werd in de rechtbank in Breda ook al een grote sextortionzaak behandeld. Gianni de W. uit Etten-Leur werd in mei veroordeeld tot 6,5 jaar cel en tbs voor het online misbruiken van dertig slachtoffers. In totaal waren er 172 slachtoffers, maar niet iedereen deed aangifte.

B. zit momenteel vast en wordt onderzocht door een psycholoog en psychiater. Daar werkt hij volgens zijn advocaat aan mee. De volgende tussentijdse zitting is op 27 mei.

ANP