Sextortion en chantage met naaktbeelden vanaf maandag strafbaar

Maandag 1 juli gaat de nieuwe wet seksuele misdrijven in. Seks tegen de wil wordt vanaf maandag strafbaar, maar bijvoorbeeld ook sextortion, chantage met naaktbeelden en wraakporno worden meegenomen in de nieuwe wet. De man van Kiki werd slachtoffer van sextortion en beroofde zichzelf van het leven.

Bij sextortion persen cybercriminelen mensen af met seksueel getinte foto's of video's. Toen haar geliefde uit het leven stapte, zat Kiki Scheepens uit het Zuid-Hollandse 's-Gravendeel met veel vragen. In de zoektocht naar antwoorden, stuitte ze op een verborgen dubbelleven. Ze schreef er een boek over.

Gechanteerd met video's

De partner van Kiki ging regelmatig vreemd. Hij bezocht seksclubs en zat vaak op sekssites. Door het laatste werd hij slachtoffer van sextortion. Cybercriminelen persten hem af en chanteerde hem met seksuele video's die ze van hem hadden gemaakt. Hij nam zijn eigen leven.

Duo opgepakt

Op een laptop schreef hij een verslag met het hele verhaal. In oktober 2016 pakte de politie twee verdachten op voor het afpersen van onder andere Kiki's partner. Naast haar vriend hadden zij nog tientallen andere slachtoffers gemaakt. Het duo werd veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één voorwaardelijk.

Zie jij het leven niet meer zitten en heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis)