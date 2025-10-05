Supermarkten waarschuwen personeel en klanten voor 'creepshots'

Supermarkten waarschuwen vrouwelijk personeel en klanten voor mensen die stiekem seksueel getinte foto’s en video’s maken in hun winkels en deze online zetten. Het programma Pointer ontdekte honderden van zulke beelden op een internationale website, ook van minderjarige vakkenvullers.

Het gaat om zogeheten creepshots: seksueel getinte beelden van bijvoorbeeld billen of borsten van vrouwen, die gemaakt worden zonder dat zij dat weten. Deze beelden worden vervolgens via besloten chatgroepen en internationale platforms verspreid, vaak voorzien van seksueel getinte commentaren.

"Ze heeft geen idee wie er achter haar staat en haar fitte, dikke witte kontje fotografeert. Een van mijn beste foto’s tot nu toe", is een voorbeeld van de vele commentaren bij de beelden.

Aangifte

De meeste foto’s zouden gemaakt zijn in supermarkten als Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Action en Kruidvat. Albert Heijn laat weten dat dit onderwerp wordt toegevoegd aan het trainingsaanbod voor personeel, om medewerkers te waarschuwen en te informeren wat ze moeten doen als ze vermoeden dat zijzelf of iemand anders gefotografeerd wordt op de werkvloer.

Jumbo en PLUS hebben inmiddels alle winkelmanagers over de creepshots geïnformeerd. Jumbo onderzoekt bovendien of een fotografeer- en videoverbod in hun winkels juridisch haalbaar is.

Twee vrouwen hebben inmiddels aangifte gedaan, en uit onderzoek is een e-mailadres en IP-adres van de maker gevonden, die gedeeld zijn met de politie. Bij een garagebedrijf in Gelderland is een medewerker ontslagen nadat bleek dat hij creepshots maakte en online zette van klanten en collega’s.