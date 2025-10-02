Waarschuwing: Lidl roept 'Herfstpompoentjes met pure chocolade' terug

Terug

Consumenten met een amandelallergie opgelet! De Lidl roept het product “Herfstpompoentjes met pure chocolade” van het merk Deluxe terug. In een aantal verpakkingen belandde namelijk door een productiefout witte chocolade. "Als gevolg hiervan staat het allergeen amandel niet op de verpakking vermeld", vertelt de Lidl. Het product ligt in de winkels van Lidl Nederland.

De waarschuwing geldt voor het product “Herfstpompoentjes met pure chocolade” met de houdbaarheidsdatum 05-07-2026 en streepjescode 4056489985471. Als je een amandelallergie hebt, adviseert de supermarktketen je dringend om het terug te brengen naar de winkel. Je krijgt dan het gehele aankoopbedrag terug.

