Xenos roept Labu-chocorepen terug om metaaldeeltje

Terugroepactie

Vandaag, 17:47

Opnieuw is er een terugroepactie, ditmaal van winkelketen Xenos. Het gaat om een chocoladereep waarin mogelijk metaaldeeltjes zitten. Wie het product heeft gekocht kan het terugbrengen. Het aankoopbedrag krijgt men dan - uiteraard - terug.

De terugroepactie is door de winkel opgezet omdat er in de groene versie van de reep een metaaldeeltje is aangetroffen. Het is dus gedaan uit voorzorg, het is niet gezegd dat in andere repen ook metaal zit. De andere kleuren repen zijn onder andere paars en blauw.

Waar gaat het precies om?

De chocorepen in kwestie zijn van het merk Labu en hebben een houdbaarheidsdatum van 16-07-2026. Ook bevatten ze een EAN-code: 4262524580222. Xenos heeft ook de lotcode gedeeld: Nwd030. Deze coderingen zijn te vinden op de verpakking. In het geval van de EAN-code staat deze vaak onder de streepjescode.

Het dringende advies van de winkel is om het product niet te eten. "Breng het terug naar de winkel waar u het heeft gekocht. U krijgt het aankoopbedrag volledig terug, ook zonder kassabon. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en danken u voor uw begrip", schrijven ze in een bericht. Wie meer informatie wil hebben mag contact opnemen met de klantenservice van het bedrijf.

Wanneer gaat een bedrijf over tot het terugroepen van producten? We leggen het je uit in onderstaande video:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

