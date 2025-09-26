Xenos roept Labu-chocorepen terug om metaaldeeltje

Opnieuw is er een terugroepactie, ditmaal van winkelketen Xenos. Het gaat om een chocoladereep waarin mogelijk metaaldeeltjes zitten. Wie het product heeft gekocht kan het terugbrengen. Het aankoopbedrag krijgt men dan - uiteraard - terug.

De terugroepactie is door de winkel opgezet omdat er in de groene versie van de reep een metaaldeeltje is aangetroffen. Het is dus gedaan uit voorzorg, het is niet gezegd dat in andere repen ook metaal zit. De andere kleuren repen zijn onder andere paars en blauw.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Waar gaat het precies om?

De chocorepen in kwestie zijn van het merk Labu en hebben een houdbaarheidsdatum van 16-07-2026. Ook bevatten ze een EAN-code: 4262524580222. Xenos heeft ook de lotcode gedeeld: Nwd030. Deze coderingen zijn te vinden op de verpakking. In het geval van de EAN-code staat deze vaak onder de streepjescode.

Het dringende advies van de winkel is om het product niet te eten. "Breng het terug naar de winkel waar u het heeft gekocht. U krijgt het aankoopbedrag volledig terug, ook zonder kassabon. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en danken u voor uw begrip", schrijven ze in een bericht. Wie meer informatie wil hebben mag contact opnemen met de klantenservice van het bedrijf.

Wanneer gaat een bedrijf over tot het terugroepen van producten? We leggen het je uit in onderstaande video: