Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Terugroepactie stoommaaltijd supermarktketen om ei- en schaaldierallergie

Terugroepactie stoommaaltijd supermarktketen om ei- en schaaldierallergie

Terugroepactie

Vandaag, 19:12

Link gekopieerd

Opletten geblazen voor mensen met een ei- of schaaldierallergie. In een stoommaaltijd van winkelketen Albert Heijn zit mogelijk - terwijl dit niet op de verpakking staat - wel garnaal en ook nog eens ei. Voor andere klanten is het een veilig product, maar terugbrengen mag. Uiteraard krijgt men dan het aankoopbedrag terug.

De maaltijd zelf is veganistisch, maar nu dus niet meer omdat er garnaal en ei in het product terecht is gekomen. Voor wie dat geen probleem is, is de maaltijd prima te nuttigen. Maar de supermarktketen wijst er wel even op in een bericht op zijn website. Ze stellen dat in de maaltijd nu de allergenen schaaldieren, weekdieren en ei zitten, terwijl dit dus niet op het etiket staat.

Wanneer gaat een bedrijf over tot het terugroepen van producten? We leggen het je uit in onderstaande video:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Waar gaat het om?

Het product dat teruggehaald wordt is de AH Terra Plantaardig stoommaaltijd gyoza bowl met als uiterste houdbaarheidsdatum 28-09-2025. Het probleem zit hem in de dichtgevouwen dumpling, die normaliter veganistisch zou zijn. Nu bevat de Aziatische lekkernij dus ei en garnaal, wat voor sommige klanten wellicht gevaarlijk of niet de bedoeling is vanwege een allergie of een etensvoorkeur, in dit geval een vegetarische of veganistische.

Wie meer informatie wil hebben mag zich melden bij de klantenservice van de supermarkt. Albert Heijn zegt zijn excuses aan te willen bieden voor het ongemak.

Lees ook

Xenos roept Labu-chocorepen terug om metaaldeeltje
Xenos roept Labu-chocorepen terug om metaaldeeltje
BMW roept bijna 14.000 auto's terug: 'Parkeer je auto buiten'
BMW roept bijna 14.000 auto's terug: 'Parkeer je auto buiten'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.