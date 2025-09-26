Terugroepactie stoommaaltijd supermarktketen om ei- en schaaldierallergie

Opletten geblazen voor mensen met een ei- of schaaldierallergie. In een stoommaaltijd van winkelketen Albert Heijn zit mogelijk - terwijl dit niet op de verpakking staat - wel garnaal en ook nog eens ei. Voor andere klanten is het een veilig product, maar terugbrengen mag. Uiteraard krijgt men dan het aankoopbedrag terug.

De maaltijd zelf is veganistisch, maar nu dus niet meer omdat er garnaal en ei in het product terecht is gekomen. Voor wie dat geen probleem is, is de maaltijd prima te nuttigen. Maar de supermarktketen wijst er wel even op in een bericht op zijn website. Ze stellen dat in de maaltijd nu de allergenen schaaldieren, weekdieren en ei zitten, terwijl dit dus niet op het etiket staat.

Waar gaat het om?

Het product dat teruggehaald wordt is de AH Terra Plantaardig stoommaaltijd gyoza bowl met als uiterste houdbaarheidsdatum 28-09-2025. Het probleem zit hem in de dichtgevouwen dumpling, die normaliter veganistisch zou zijn. Nu bevat de Aziatische lekkernij dus ei en garnaal, wat voor sommige klanten wellicht gevaarlijk of niet de bedoeling is vanwege een allergie of een etensvoorkeur, in dit geval een vegetarische of veganistische.

Wie meer informatie wil hebben mag zich melden bij de klantenservice van de supermarkt. Albert Heijn zegt zijn excuses aan te willen bieden voor het ongemak.