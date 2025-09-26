BMW roept bijna 14.000 auto's terug: 'Parkeer je auto buiten'

Autofabrikant BMW haalt in Nederland bijna 14.000 auto's terug vanwege problemen met de startmotor. Het gaat om auto's die tussen september 2015 en september 2021 zijn gemaakt, meldt een woordvoerder. In het ergste geval kan het probleem leiden tot brand. Eigenaren worden geadviseerd om hun auto in de buitenlucht te parkeren totdat het onderdeel is vervangen.

Volgens een woordvoerder kan er in de startmotor water terechtkomen, waardoor starten soms niet meer mogelijk is. Ook kan er oververhitting en kortsluiting ontstaan, waardoor er meer risico is op brand. Er zijn tot nu toe geen incidenten gemeld. Het probleem speelt niet alleen in Nederland; wereldwijd worden 1,2 miljoen auto's teruggeroepen.

BMW informeert eigenaren via hun dealer. Als eigenaren zo niet bereikt worden, stuurt de fabrikant een melding via het systeem van de auto.

Bekijk in onderstaande video wanneer een product wordt teruggeroepen:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Hart van Nederland/ANP