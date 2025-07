Deze automerken zijn het vaakst betrokken bij een aanrijding

Het aantal aanrijdingen is de afgelopen jaren toegenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Univé, dat keek naar ruim 100.000 schadeclaims tussen 2021 en 2023. Mercedes-bestuurders dienden het vaakst een schadeclaim in na een aanrijding. In het vorige onderzoek, over 2019 en 2020, waren het nog BMW-rijders die de meeste schade meldden.

Ook Audi en SEAT komen opnieuw vaak voor in de schadecijfers. Bestuurders van Aziatische merken rijden gemiddeld een stuk voorzichtiger en melden minder schade. MINI-rijders zijn het minst betrokken bij aanrijdingen.

Automerken met meeste schade door aanrijdingen Mercedes-Benz Audi SEAT BMW Volkswagen Automerken met minste schade door aanrijdingen Daihatsu Suzuki Hyundai MINI

Ook is gekeken naar de locaties met de meeste aanrijdingen. Zuid-Holland is de provincie waar de meeste schades werden gemeld, gevolgd door Noord-Brabant en Flevoland. Limburg, dat in 2020 nog bovenaan stond, is uit de top drie verdwenen. In Drenthe, Friesland en Groningen werden de minste claims ingediend.

Onlangs werd nog een groot aantal Citroëns teruggeroepen vanwege veiligheidsproblemen:

2:14 Bestuurder Citroën durft weg niet meer op na waarschuwing airbag

Bestelbusjes en sedans

Niet alleen merk of woonplaats speelt een rol. Ook het type voertuig maakt verschil. Bestelbusjes en sedans zijn het vaakst betrokken bij aanrijdingen. Cabrio's, SUV’s en vooral softtops hebben juist minder schade.