Grote Citroën-waarschuwing: zo weet je of jouw auto gevaarlijk is en wat je moet doen

Een waarschuwing voor bestuurders van Citroëns in Nederland deed de autowereld in ons land donderdag opschrikken. Maar liefst 33.260 eigenaren mogen hun auto niet meer gebruiken vanwege airbagproblemen. Maar... dan zit je dus met zo'n auto. Wat doe je dan precies?

Even belangrijk om mee te beginnen: het gaat niet om een pakje boter dat over datum is, maar om een voertuig dat je op hoge snelheid vervoert en potentieel gevaarlijk of zelfs dodelijk kan zijn. In dit artikel leggen we je dan ook uit wat te doen, in algemene zin.

Dit advies is niet op iedere situatie van toepassing. Check daarom altijd de site van het automerk. Ook kun je je eigen garage, mocht die niet van het specifieke merk zijn, raadplegen. Die verwijzen je eventueel direct door.

Waar gaat het om?

In het specifieke geval dat donderdag in het nieuws is, gaat het om Citroën C3's (tweede generatie) en DS 3's (eerste generatie) die tussen 2009 en 2019 zijn geproduceerd en zijn uitgerust met Takata-airbags. Deze kunnen door een productiefout ontploffen, waardoor er metaaldeeltjes door de auto kunnen vliegen. Wereldwijd zijn er al meerdere bestuurders door deze fout overleden.

Ook komen er terugroepacties voor die wel snel gerepareerd moeten worden, maar waarbij er nog gewoon doorgereden kan worden. In het geval van bovengenoemde Citroëns is er echter een zogenaamde ‘stop-drive’ terugroepactie opgezet door moederbedrijf Stellantis, waar ook Chrysler, Fiat, Opel en Peugeot onder vallen. Dat wil zeggen: stop per direct met rijden als je een getroffen auto hebt.

Wat gaat er vervolgens gebeuren?

Dat hangt er een beetje vanaf of je bekend bent bij het automerk. Heb je de auto bijvoorbeeld via een online handelsplatform gekocht en sta je niet in de database bij Citroën omdat je zelf reparaties uitvoert, dan weten ze je niet te vinden. Dat is namelijk wat Stellantis nu gaat doen: zo veel mogelijk eigenaren proberen direct te bereiken.

Heb je dus je contactgegevens achtergelaten bij de dealer en is dat ook nog het juiste nummer of mailadres, dan kun je een telefoontje of mailtje verwachten. Mocht je niet zeker weten of je gegevens juist zijn: geef ze opnieuw door zodat alles up-to-date is. Dat is overigens ook handig om te doen als je auto niet onder de actie valt. Dit geldt natuurlijk ook voor andere merken (buiten Stellantis).

In dat belletje of mailtje zal aangegeven worden dat je auto in aanmerking komt voor een terugroepactie. Het automerk zal vervolgens een afspraak met je maken en het mogelijk defecte onderdeel kosteloos vervangen. Hoe de auto bij de garage komt, zal ook besproken worden.

Hoe weet je of je auto in aanmerking komt?

In het specifieke geval van de Citroëns C3's en DS 3's zijn er een paar manieren waarop je kunt zien – nog voordat je een telefoontje of mail hebt gehad – of je auto teruggeroepen zal worden. In een persbericht zegt Stellantis dat het kan via het VIN-controleformulier op de Citroën-website en de DS-website, via een lokale dealer of door te bellen met de klantenservice van Stellantis Nederland. Het nummer is te vinden op de site.

Dit zal min of meer vergelijkbaar zijn bij andere automerken. Vaak zal er iets van een chassis- of ander herkennings- of serienummer gevraagd worden, waarmee kan worden nagegaan of de auto terug moet. Maar er is nog een manier om te checken of je bij de ongelukkigen hoort: via de onafhankelijke RDW, oftewel de Dienst Wegverkeer.

Kan het ook bij de RDW?

Die hebben op hun site namelijk een check staan. Wie weet heb je die al wel eens gebruikt. Het is namelijk de bekende kentekencheck, waarmee allerhande gegevens van een auto kunnen worden ingezien. Voer dus je kenteken in en check daarna het tabblad ‘Overzicht’ en vervolgens ‘Terugroepacties’. Daar zal dan meer informatie staan.

Tot slot is het dan dus jouw taak om, als de fabrikant het zelf nog niet heeft gedaan, contact op te nemen met het automerk om je mogelijk defecte of problematische voertuig zo snel mogelijk te laten repareren. Wij zouden zeggen: doen! Wel zo veilig.