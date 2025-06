Pas op: Kruidvat en Trekpleister roepen babyzwemband terug om verdrinkingsgevaar

Er is een terugroepactie opgezet voor een potentieel levensgevaarlijke babyfloat, die verkocht werd bij twee grote drogisterijketens. Door een losse naad aan de onderkant van de float kan het zitje loslaten en dat kan op zijn beurt weer verdrinkingsgevaar opleveren. Er zijn een dringend advies en dus een terugroepactie uitgeroepen.

De terugroepactie komt mogelijk net op tijd voor het vakantieseizoen, waarin het babyzitje door veel ouders gebruikt kan worden. Zowel de betrokken winkelketens Kruidvat en Trekpleister, als de leverancier van het product The Essentials B.V., bieden hun excuses aan voor de situatie. Ze roepen op om het bericht over de terugroepactie zo veel mogelijk te verspreiden.

Waar gaat het om?

Het product in kwestie is de Babyfloat met Panterprint 0-1 jaar en is tussen 05-05-2025 en 17-06-2025 verkocht in de winkels van Kruidvat en zowel online bij Kruidvat als Trekpleister. De officiële naam luidt: SE BABY SWIM SEAT LOVELY LEOPARD 0-1 YEAR.

Waar valt het product aan te herkennen? In een uitgebreide beschrijving op de sites van genoemde drogisterijen is te lezen dat er een nummer op de verpakking staat:

EAN Code / Barcode: 8721197410749

Indien de verpakking niet meer aanwezig is, dient men op de onderkant van het product te kijken naar het woord 'TYPE' met daarachter de naam in hoofdletters zoals hierboven beschreven.

Wat moet je doen?

De winkels en leverancier roepen op om direct te stoppen met het gebruik van het babydobberzitje indien men in het bezit is van hierboven omschreven product. Ook vragen ze om de float terug te brengen naar de winkel, dan krijgt men het aankoopbedrag volledig terug. Een kassabon meenemen is daarbij niet nodig, benadrukken de ketens.

Wie meer informatie wil mag contact opnemen met de leverancier, The Essentials. Op de sites van beide drogisterijen zijn contactgegevens te vinden.