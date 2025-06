Nestlé waarschuwt voor babyvoeding: gevaar voor allergische kinderen

Nestlé roept consumenten op tot voorzichtigheid bij het gebruik van hun product Baby Cereals Biscuit (250 gram). Het bedrijf waarschuwt dat het ingrediënt tarwe en het bijbehorende allergeen gluten niet op de verpakking vermeld staan, terwijl deze wél in het product aanwezig zijn. Dat melden Nestlé en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de video hierboven leggen wij uit wanneer er sprake is van een terugroepactie.

De waarschuwing is vooral belangrijk voor mensen met een glutenintolerantie of tarweallergie. Zij wordt dringend aangeraden het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen die zijn verkocht tussen 27 augustus 2024 en 14 juni 2025. De betreffende houdbaarheidsdata zijn: 30 april, 30 juni, 31 augustus, 30 september, 31 oktober en 30 november 2026. De streepjescode van het product is 7613037013573.

Nestlé heeft de waarschuwing gepubliceerd op haar officiële website en laat weten de fout te betreuren.